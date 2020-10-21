係金耶！廢棄衣櫃藏市價「20萬金飾」　警聯絡失主被誤認是詐騙集團

記者許宥孺、黃宥寧／高雄報導

很多人大掃除時會將家中舊家具扔掉，不過要丟之前可要先檢查看看，這些要扔的家具裡，可能藏放祕密的「私房錢」。高雄有位戴姓清潔人員，執行大型廢棄家具清除作業時，將依舊衣櫥拆解運上貨車時，赫然發現衣櫥抽屜內部有一袋塑膠袋包數個紅包袋，一打開發現紅包袋裝的是一條條的金飾及銀飾，趕緊前往派出所，透過監視器交叉比對，順利找到失主。

▲高雄清潔隊員從民眾廢棄衣櫃裡拾獲價值近30萬金飾，全數交給警局，找尋失主。（圖／三多路派出所提供）

據悉，環保局戴姓清潔隊人員於9月23日下午14時許，於高雄三多一路口執行大型廢棄家具清除作業，正將一舊衣櫥拆解運上貨車時發現該衣櫥抽屜內部有一塑膠袋包有數個紅包袋，經檢視發現紅包袋內部都是一條條的金飾及銀飾，趕緊前往派出所請求協助。

警員劉韋德聞言與環保局人員逐一檢視當日清潔車出勤時間、地點及預約清理大型廢棄家具民眾身分，交叉比對後認為失主很有可能就是住在三多一路口附近的婦人，趕緊聯繫婦人前往派出所指認。

▼清潔隊員拾金不昧，將拾獲的金飾全數交給警員。（圖／三多路派出所提供）

婦人一開始接到警方電話還半信半疑以為是詐騙集團，但經警方電話中一一確認資料，婦人才匆匆到派出所，她向警方表示因為該衣櫥是過世的大伯遺留下來，久未有人使用，家人之前有聽大伯說過此事但也始終沒看到這包首飾，沒想到竟然是放在舊衣櫥中，如今總重4兩多、價值20多萬的首飾在警方與環保局協力幫助下完璧歸趙，她十分感激警方與環保局熱忱協助。

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