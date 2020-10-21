驚！北市3醫院室內「細菌濃度」超標　北醫、三總、聯合空品不合格

▲北市3醫院室內「細菌濃度」超標。（圖／北市環保局提供，下同）

記者蕭羽耘／台北報導

台灣入秋時節天氣變化劇烈，感冒人數增加。為確保就診民眾與第一線醫護人員健康，台北市環保局21日公布，市內公告列管之23處醫療機構室內空氣品質專案稽查結果，台北醫學大學附設醫院、三軍總醫院內湖院區，以及台北市立聯合醫院陽明院區等3院，室內空氣品質細菌數超過管制標準。

環保局表示，已依《室內空氣品質管理法》，限期業者在民國109年11月16日前完成改善，並於改善期間內場所入口明顯處張貼不合格標示，若逾期未改善將依該法第15條處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。

環保局指出，行政院環境保護署分別於103年1月23日及106年1月11日公告應符合室內空氣品質管理法之第一、二批公告場所，包括北市醫學中心及區域醫院共23處。

這次0醫療機構室內空氣品質專案稽查，針對上述23處醫療機構進行標準方法檢測，結果台北醫學大學附設醫院1樓骨科/中醫等候區細菌數達2,622CFU/m3、三軍總醫院內湖院區2樓眼科等候區細菌數達2,602CFU/m3及台北市立聯合醫院陽明院區1樓藥局等候區室內細菌數達2,175CFU/m3，均超過管制標準1,500 CFU/m3。

環保局表示，其中台北醫學大學附設醫院為再次超標，該場所106年遭查獲1樓批價掛號區細菌超標情形，這次超標地點與前次不同為1樓骨科/中醫等候區，該局將啟動專家學者輔導機制，要求業者落實改善，加強室內空品維護。

環保局說明，醫院由於病患進出，易有細菌數過高之問題，而院內若有潮濕髒污之區域，亦有利於微生物孳生，建議改善措施包括室內清潔、消毒、殺菌，並且保持乾燥，同時選用適當送風機風量規格加強換氣，請專業空調廠商定期維護保養，必要時於空調設備加裝紫外燈或臭氧等殺菌設備。

除此之外，醫院應適度執行進場人數控管，民眾及醫護人員出入醫院務必配戴口罩，如有需要可洽環保局專家學者進行輔導改善。

環保局呼籲，除醫療機構外，公告場所皆應做好室內空氣品質管理工作，以避免違反相關規定遭受處罰；而尚未被公告列管之場所，也可參與「公共場所室內空氣品質自主管理認證制度」，主動做好各項室內空氣品質管理措施，確保市民於各公共場所活動時享有清新的空氣。





