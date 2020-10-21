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都是阿嬤養大！苗副議長李文斌全額補助2國三女　「想當護理師」回饋社會　　

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▲苗栗縣議會副議長李文斌、苗縣議員鄭聚然，21日上午一同到校資助2名清寒學生，並允諾贊助高中全部學費。（圖／記者黃孟珍攝）

▲苗栗縣議會副議長李文斌（右2）、苗縣議員鄭聚然（右1），21日上午一同到校資助2名清寒學生，並允諾贊助高中全部學費。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市建國國中2名9年級的陳同學和張同學，一位父親長期吸毒，和祖母相依為命，靠著祖母撿拾回收資源維生，另一名張同學父親早已離家，也是靠生病祖母拉拔長大。苗栗縣議員鄭聚然獲悉後，主動聯繫阿斌哥大愛協會，一同援助2名學生學費及生活日用品。

陳同學的祖母表示，自小母親便不知去向，父親吸毒成性，2019年5月時還因販毒入獄；從小陳同學便由高齡祖父母帶大，祖父年齡已高達90多歲，經濟來源完全靠祖母撿拾資源回收貼補家用。協會人員訪視時，更發現陳同學每天晚上在客廳地板上，鋪著薄薄一層被單席地而睡，祖母因為身體不適，也只能半坐半臥的倒在客廳椅子上就寢。

▲▼陳同學每天晚上就是鋪上薄薄的被單，睡在客廳地板上；念書的環境也不佳，但學業成績卻不落人後。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼陳同學每天晚上就是鋪上薄薄的被單，睡在客廳地板上；念書的環境也不佳，但學業成績卻不落人後。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼陳同學每天晚上就是鋪上薄薄的被單，睡在客廳地板上；念書的環境也不佳，但學業成績卻不落人後。（圖／記者黃孟珍攝）

另外，張同學2歲時母親就離家，父親又另組家庭且不聞不問，沉重經濟教養落在祖父母身上，祖父2019年8月已往生，祖母又因肝有問題切除左肝及膽囊，生活頓時困難，經學校班導師蔡金美提報，副議長李文斌獲悉陳同學及張同學處境後，願意認養學費幫助完成學業，祈願孩子長大步入社會之後要飲水思源，將來有能力也要回饋社會。

校長林秋嬋也指出，陳姓及張姓同學平時聰明乖巧，在校成績也不落人後，2人未來畢業後都想報考苗栗的護專，一來離家近，可照顧年邁的祖母，又可學到一技之長，將來還可以「取之社會、用於社會」。

▲▼陳同學76歲的祖母身體也出問題，常常做完資源回收後，只能半靠在椅子上睡覺 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼陳同學76歲的祖母身體也出問題，常常做完資源回收後，只能半靠在椅子上睡覺 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼陳同學76歲的祖母身體也出問題，常常做完資源回收後，只能半靠在椅子上睡覺 。（圖／記者黃孟珍攝）

苗栗縣議會副議長李文斌也強調，「阿斌哥大愛基金會」成立至今已認養10名清寒同學，首位接受認養的同學從國中開始接受學費資助，至今也進入大學就讀，而這2名女學生，將成為第11及12名認養學生；李文斌也說，只要學生想繼續升學，他都會義無反顧的支持下去。

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