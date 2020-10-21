祭拜先人險墜谷！老翁載弟媳「油門當煞車」衝竹林　1人脖子扭傷送醫　

▲賴翁駕車載著弟媳爆衝失控衝入竹林內翻車，所幸2人只受輕傷送醫。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

台北市1名78歲賴姓老翁，21日上午11時許，開車載著弟媳回到家鄉苗栗縣通霄鎮懷恩堂祭拜先人，小客車正開進停車場空地一處轉彎時，突然暴衝進入邊坡下的樹林，側翻撞擊樹木後停止，車輛嚴重變形，導致2人受困車內，經警消人員到場救援，弟媳脖子扭傷送醫，目前2人暫無大礙。

苗栗縣消防局表示，21日中午11時30分接獲民眾報案，指出在懷恩堂停車場內一處彎道時，賴姓駕駛疑似誤把油門當煞車踩，導致整輛車失控摔下邊坡樹林裡，最後側翻卡在樹旁；救援人員到場時老翁還受困車內，弟媳在民眾協助下自行爬出車外求援。

▲車輛翻覆後，老翁受困車內，弟媳則自行爬出車外，經救援人員初步包紮後，趕緊送醫救治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

救援人員將老翁救出後，初步檢視老翁沒有明顯外傷，而弟媳則無法行走，並表示後頸疼痛，經救護人員給予頸圈及長背板協助搬運，立即將2名傷患送往醫院救治，目前2人已無大礙。警方表示，已對老翁進行酒測，未有酒駕行為，至於是否為車輛機械不熟所引起的交通意外，還待警方調查當中。

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