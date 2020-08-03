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阿斌哥大愛協會頭份站揭牌成立　苗栗愛心第10站！縣長兒任站長

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▲由苗栗縣副議長李文斌（前右2）所創立的阿斌哥大愛協會，苗栗第10站頭份站，將由苗栗縣長徐耀昌（前排左5）的兒子徐崇誠（前排左6）出任站長。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲由苗栗縣副議長李文斌（前右2）所創立的阿斌哥大愛協會，苗栗第10站頭份站，將由縣長徐耀昌的兒子徐崇誠（前排左6）出任站長。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

由苗栗縣副議長李文斌所創立的「阿斌哥大愛協會」，苗栗第10站頭份分站在8月3日上午揭牌成立，縣長徐耀昌感謝阿斌哥大愛協會長期投入社會公益，照顧弱勢族群，期盼更多人加入行善行列，將愛心傳播到各個角落。

「阿斌哥大愛協會」是由副議長李文斌在2009年創立，除了後龍總站，近幾年分別在苗栗市、西湖鄉、通霄鎮、苑裡鎮、銅鑼鄉、三義鄉、南庄鄉、三灣鄉陸續成立分站，3日上午揭牌成立的頭份分站是協會的第10個分站。將由阿斌哥大愛協會執行長；縣長徐耀昌的兒子徐崇誠擔任站長。

縣長徐耀昌指出，阿斌哥大愛協會創辦迄今已12年，自從協會成立以來，獲得企業支持與挹注資源，用在弱勢族群的善款已超過1億元，包括捐贈低收入戶及邊緣戶物質、提供急難救助喪葬補助、獨居老人送餐服務、清寒學子獎助學金等 ，儼然成為弱勢民眾最有力的肩膀，感謝大愛協會長期從事社會公益，亦期盼更多人加入行善行列，將愛心傳播到各個角落。

大愛協會創辦人副議長李文斌也說，截至目前共計支持1192個家庭、阿斌哥愛心站每月免費提供獨居老人愛心便當3840個、已連續第5年結合企業成立大愛協會清寒學子百萬獎助學金、支持偏鄉國中小贊助晚自習餐費、每年發放愛心米1萬斤等，付出善款超過1億元，未來將朝向1鄉鎮市1分站的目標邁進，在每個鄉鎮市都成立1處分站。

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關鍵字：

阿斌哥大愛協會頭份站徐崇誠

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