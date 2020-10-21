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貴州貧困縣3億蓋「世界最大女神像」　陸網質疑：亂花扶貧資金？

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記者蔡紹堅／綜合報導

貴州省劍河縣曾被列為貧困縣，但卻斥資8600萬元人民幣（約3.6億元新台幣），建造88公尺高，世界最大的苗族女神「仰阿莎」雕像，引起了大陸網友對扶貧資金運用的質疑。對此，劍河縣旅遊局表示，建造該座雕像是為了發展旅遊產業，且融入了苗族文化，也沒有使用到國家扶貧資金，另外，劍河縣也已經在去年退出貧困縣的名單。

根據陸媒報導，該座女神仰阿莎雕像底座高22公尺、身高66公尺、總高度88公尺，於2016年11月開工建設，2017年7月建成，共斥資8600萬元人民幣，起初名氣並不響亮，直到最近一名空拍攝影家製作了仰阿莎雕像的空拍影片後，開始受到大量關注。

▼劍河縣的女神「仰阿莎」雕塑號稱世界最大，當地官方還特別舉辦頒證儀式。（圖／翻攝紅星新聞，下同。）

▲▼貴州貧困縣花3億蓋「世界最大女神像」　陸網質疑：扶貧資金亂花？。（圖／翻攝紅星新聞）

不過，關注度上升之後，卻有網友發現，劍河縣原先屬於大陸「國家級貧困縣」，質疑官方為何要花大錢打造「形象工程」，而不是把資金用於真正的扶貧工作，非常擔憂國家的扶貧資金遭到濫用。

報導提到，劍河縣宣傳部一名工作人員指出，劍河縣為了全力突擊、投入脫貧攻堅工作，當地政府近三年來將所有資金都用於突擊脫貧攻堅的工作中，原計劃建設的仰阿莎雕塑的一些附屬設施中途已暫停建設。

由於引起大量輿論關注，劍河縣旅遊局也出面解釋，表示「仰阿莎」是傳説中的苗族美神，名為「清水姑娘」，其淒美的傳説故事盛傳于黔東南境內清水江沿線一帶，是苗族婦女勤勞、美麗、善良、自信的化身，寄托著該地區苗族同胞廣泛文化認同和情感歸宿，「黔東南境內很多地方都以之命名，如仰阿莎湖、仰阿莎街道、仰阿莎廣場、仰阿莎大道、仰阿莎酒店等等，仰阿莎已經成為本地區的文化品牌。」

▲▼貴州貧困縣花3億蓋「世界最大女神像」　陸網質疑：扶貧資金亂花？。（圖／翻攝紅星新聞）

劍河縣旅遊局指出，劍河縣是苗族同胞人口眾多的縣份，2017年，為發展旅遊産業，劍河縣仰阿莎旅投公司依托劍河縣文化旅遊資源稟賦，通過自籌資金和銀行融資8600萬元，在清水江北岸建設仰阿莎雕像，雕像融入了當地苗族節日「二月二」和「六月六」的文化內涵，底座高22米、身高66米、總高88米，並且沒有使用到國家扶貧資金。

劍河縣旅遊局提到，2019年，經過州級貧困縣退出專項審查、省級第三方評估、國家復檢等程序，劍河縣退出貧困縣序列，「在實現減貧摘帽後，劍河縣迅速將文化旅遊産業發展作為經濟社會發展的重要抓手，奮力推動全域旅遊。」

劍河縣旅遊局強調，近年來，前來觀光旅遊的遊客逐年增加，今年「十一」黃金周期間，劍河旅遊業迎來了疫情防控常態化下的新增長，全縣累計接待遊客22萬人次，實現旅遊綜合收入2億元人民幣（約8.5億元新台幣）。

▲▼貴州貧困縣花3億蓋「世界最大女神像」　陸網質疑：扶貧資金亂花？。（圖／翻攝紅星新聞）

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