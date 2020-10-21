包養3乾女兒！大叔床戰激情片「全上傳推特」　超淫交流群組曝光

圖文／鏡週刊

大陸1名網友在微博上踢爆，推特1名男子在社群炫耀包養乾女兒，且還PO出多張大尺度性愛照片，紀錄與「乾女兒們」的生活點滴，甚至一度表示曾與未成年少年發生過關係；對此，當地公安局已介入調查。

據陸媒報導，網友近日在微博上爆料，指控1名為「愛蘿莉」的推特帳號，自稱是「一個中年人的小號」，將帳號記錄包養乾女兒們的生活點滴，表示自己有3名乾女兒，一名20歲、一位15歲未成年，另1位則要網友私訊才公布。

該用戶除了分享與乾女兒們生活外，甚至還將性愛影片上傳社群供瀏覽，甚至還一度侵犯未成年少年；此外，爆料網友更表示，據帳號中的相關訊息，發現對方活躍在一個疑似涉及兒童色情的線上群，該群共有314名成員均用中文交流，且群組內還會交流如何規避法律風險，還開啟自動刪除訊息功能。

該群組帳號IP位置在黑龍江省齊齊哈爾市，當地公安局人員表示，已注意到微博上的爆料信息，將就此事聯繫相關部門進行了解，同時彙報給領導，並表示若相關情節屬實，絕對嚴辦到底，絕不寬待，「如果不是真實的，這條消息則屬於網絡造謠。」目前該帳號已停用，但仍湧入大票網友標註帳號撻伐。

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