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台中秀泰萬聖節遊行趣　消費滿額再抽iPhone12

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▲▼ 。（圖／秀泰提供）

▲秀泰生活商場慶祝萬聖節，邀請大朋友小朋友在31日當天一起遊行。（圖／秀泰提供）

記者白珈陽／台中報導

 「Treat or trick不給糖就搗蛋！」最可愛的節日就要來臨了，秀泰生活商場邀請大朋友小朋友在31日當天一起遊行，盛大慶祝萬聖節，再搭配即將上映的《鬼滅之刃劇場版-無限列車篇》，更是讓動漫迷期待萬分。另外，只要到秀泰消費滿額還有機會抽到話題正夯的iPhone12！

秀泰表示，23日起至11月11日期間，秀泰會員來秀泰旗下4間商場消費滿額，就抽iPhone12太平洋藍，單筆消費滿1000元並成功累點，即可累積一次抽獎資格、2000元累積兩次抽獎資格...以此類推。此外，秀泰影城會員單筆購票4張（含）以上或單筆消費滿1000元，也同步享有抽獎資格，總共將抽出3名幸運得主。

秀泰提到，今年最受動漫迷期待的動畫電影《鬼滅之刃劇場版-無限列車篇》即將於30日上映，劇場版讓大家再次回味炭治郎永不放棄的精神，以及萌翻萬千粉絲的禰豆子；為了回饋廣大粉絲，全台秀泰影城購買【鬼滅之刃劇場版 無線列車篇】上映首日的電影雙人套票，即可兌換「Dydo Blend 原創咖啡鬼滅之刃聯名」乙罐，數量有限，換完為止！購買秀泰影城的超級巨幕廳及丹普廳還有機會獲得鬼滅之刃官方神秘小禮乙個，詳細活動規則請至秀泰影城粉絲團確認。

即日起至31日止， 秀泰北中南4家商場都會佈置應景的萬聖節裝置，讓來到現場的大小朋友都能感受到滿滿的萬聖氣氛，應景照片拍好拍滿，給小朋友們一個難忘的萬聖回憶；萬聖節當天也會有各式遊行及闖關遊戲，每個櫃位也都準備好滿滿的糖果等著等著各位朋友們一起共襄盛舉。快來跟著秀泰一起Treat or trick！

▲▼ 。（圖／秀泰提供）

▲▼ 秀泰北中南4家商場都會佈置應景的萬聖節裝置。

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