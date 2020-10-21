iPhone 12＆12Pro怎麼選？　他開箱曝3點核心差異：今年這支很棒

▲大陸3C部落客開箱實測iPhone 12和12Pro。（圖／翻攝自YouTube／鍾文澤）

網搜小組／鄺郁庭報導

蘋果今年推出了4款iPhone新機，許多想換手機的人看完新品發佈會，都在猶豫到底要怎麼選，也在等別人的實際開箱心得。就有網友在PTT的iOS板貼文，分享3C部落客鍾文澤的影片。影片中就提到「去除掉外觀的差異，iPhone 12Pro到底Pro在哪？」曝光實際使用上的差別，讓想入手的人可以參考到底要怎麼選。

鍾文澤影片中表示，「去除掉外觀的差異，iPhone 12Pro，它到底Pro在哪？」點出核心有3個，第一個是「後蓋」，但因為這個相當明顯，他就直接進入另外2點。首先是「相機模組」，他認為雖然螢幕亮度也有差異，但不會成為左右用戶選擇的一點，但12Pro多出一枚兩倍光學變焦鏡頭，並增加雷達激光掃描儀。

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▲iPhone 12（左）和12Pro（右）。（圖／翻攝自YouTube／鍾文澤）

影片中他示範雷達激光掃描儀，能幫助拍攝時辨別物品的遠近，但12因為沒有這個掃描儀，就比較難掃描到平面。鍾文澤還用照片顯示差異，說12Pro有這個功能，拍出來的照片更接近人眼視覺效果，12只能拍出廣角狀的人像照，「iPhone 12pro更適合那些喜歡人像拍照，以及追求變焦下4K畫質的進階用戶。」

另一個核心差異則是「只有Pro才有512GB的存儲（記憶體）」，他說原本自己的11Pro就用掉了370多GB，雖然照片確實可以刪，或是存到硬碟裡，但他認為這些被「另外放」的照片，可能就不會再拿出來看，如果在手機裡還可以常常回顧，「對於我，Pro的存儲空間其實是剛需（必要需求）。」

▲鍾文澤大讚這次12系列的拍照效能很棒。（圖／翻攝自YouTube／鍾文澤）

最後鍾文澤強調，想選12Pro，除非是對相機跟記憶體有強烈需求，不然今年的12就非常棒了，「就這個握持手感對於很多用戶來說，比兩倍光學變焦應該更有價值。」

但其實從他的影片標題，就已經可以看出結論「iPhone 12&12 Pro測評：王炸升級，12其實就是Pro。」許多網友就紛紛熱論，「講解得超好，力推12」、「那個樓梯防抖真的猛到噁心」、「看了後想退掉Pro改買白色12」、「12 Pro日常攝影，不帶單眼時很方便。」