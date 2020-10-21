　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

iPhone 12＆12Pro怎麼選？　他開箱曝3點核心差異：今年這支很棒

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／鍾文澤）

▲大陸3C部落客開箱實測iPhone 12和12Pro。（圖／翻攝自YouTube／鍾文澤）

網搜小組／鄺郁庭報導

蘋果今年推出了4款iPhone新機，許多想換手機的人看完新品發佈會，都在猶豫到底要怎麼選，也在等別人的實際開箱心得。就有網友在PTT的iOS板貼文，分享3C部落客鍾文澤的影片。影片中就提到「去除掉外觀的差異，iPhone 12Pro到底Pro在哪？」曝光實際使用上的差別，讓想入手的人可以參考到底要怎麼選。

鍾文澤影片中表示，「去除掉外觀的差異，iPhone 12Pro，它到底Pro在哪？」點出核心有3個，第一個是「後蓋」，但因為這個相當明顯，他就直接進入另外2點。首先是「相機模組」，他認為雖然螢幕亮度也有差異，但不會成為左右用戶選擇的一點，但12Pro多出一枚兩倍光學變焦鏡頭，並增加雷達激光掃描儀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／鍾文澤）

▲iPhone 12（左）和12Pro（右）。（圖／翻攝自YouTube／鍾文澤）

影片中他示範雷達激光掃描儀，能幫助拍攝時辨別物品的遠近，但12因為沒有這個掃描儀，就比較難掃描到平面。鍾文澤還用照片顯示差異，說12Pro有這個功能，拍出來的照片更接近人眼視覺效果，12只能拍出廣角狀的人像照，「iPhone 12pro更適合那些喜歡人像拍照，以及追求變焦下4K畫質的進階用戶。」

另一個核心差異則是「只有Pro才有512GB的存儲（記憶體）」，他說原本自己的11Pro就用掉了370多GB，雖然照片確實可以刪，或是存到硬碟裡，但他認為這些被「另外放」的照片，可能就不會再拿出來看，如果在手機裡還可以常常回顧，「對於我，Pro的存儲空間其實是剛需（必要需求）。」

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／鍾文澤）

▲鍾文澤大讚這次12系列的拍照效能很棒。（圖／翻攝自YouTube／鍾文澤）

最後鍾文澤強調，想選12Pro，除非是對相機跟記憶體有強烈需求，不然今年的12就非常棒了，「就這個握持手感對於很多用戶來說，比兩倍光學變焦應該更有價值。」

但其實從他的影片標題，就已經可以看出結論「iPhone 12&12 Pro測評：王炸升級，12其實就是Pro。」許多網友就紛紛熱論，「講解得超好，力推12」、「那個樓梯防抖真的猛到噁心」、「看了後想退掉Pro改買白色12」、「12 Pro日常攝影，不帶單眼時很方便。」

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
和健身教練「女下男上練腹橫肌」　男友氣炸：被吃豆腐沒差？
軍情局退役軍官涉共諜案　「台灣第一特務」遭羈押禁見
明年要結婚！23歲大馬美模抽脂慘死　未婚夫痛哭求視訊看遺容
全聯這款果醬「贈品勝主角」！主婦目光被吸走瘋買超划算
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

iPhone 12＆12Pro怎麼選？　他開箱曝3點核心差異：今年這支很棒

多維TW／對美輸誠　一場沒有籌碼的梭哈

配菜剩2樣！超佛店家「多一盒」神補救　人妻淚讚：太寵客啦

肌肉男「洗腎5年」！因害怕封閉內心　靠健身走過低潮：更愛自己

全聯這款果醬「贈品勝主角」！主婦目光被吸走　網嗨：為了抹刀買

「書都讀到哪了」！女大生坐博愛座遭婦嗆：小心讓妳上新聞

和健身教練「女下男上練腹橫肌」　男友氣炸：被吃豆腐沒差？

單親媽沒錢吃飯！她好心請客遭回「1句話」...秒中2地雷：還挑？

日本抗原試劑準確率僅73%　張上淳曝輸出個案「偽陽性」可能性

檢疫期滿又確診「本月已14人」　陳時中：檢驗有其侷限性

上海野生動物園熊群拖走飼育員　死者被撕扯分食遊客哭喊：吃了

邱宇辰.孫其君「跳遠距離」好驚人！　夏和熙失誤超自責：對自己很失望

BLACKPINK Rosé模仿夏奇拉唱歌…天后「超級可愛」　Lisa許願「和孔劉合照」徐章勳：還是買包送妳吧

萌柴不洗澡！把拔找帥保母幫洗 歐巴脫衣服腹肌炸出...網全歪樓

《我的婆婆》鍾欣凌「雙重打擊」哭戲超強大　見一哥躺病床上吐內心話：我真的撐不下去了！

峮峮為兄弟主場最終戰應援　球團：希望給她多點空間

網紅凱咪再爆「7成都有在賣淫！」　　經紀人揭：比較有名的都住信義區

李伯恩經趙奕歡監督激瘦18KG！　優秀下顎線一露...全場驚呼：不敢相信

調皮奴才開吸塵器擼呆萌粉紅豬 牠下秒竟軟腳翻肚肚：豪蘇胡❤

阿翰虧Lulu「小時候看妳上大學生了沒」　進女中美術班遭酸「比較醜的那個」XD

iPhone 12＆12Pro怎麼選？　他開箱曝3點核心差異：今年這支很棒

多維TW／對美輸誠　一場沒有籌碼的梭哈

配菜剩2樣！超佛店家「多一盒」神補救　人妻淚讚：太寵客啦

肌肉男「洗腎5年」！因害怕封閉內心　靠健身走過低潮：更愛自己

全聯這款果醬「贈品勝主角」！主婦目光被吸走　網嗨：為了抹刀買

「書都讀到哪了」！女大生坐博愛座遭婦嗆：小心讓妳上新聞

和健身教練「女下男上練腹橫肌」　男友氣炸：被吃豆腐沒差？

單親媽沒錢吃飯！她好心請客遭回「1句話」...秒中2地雷：還挑？

日本抗原試劑準確率僅73%　張上淳曝輸出個案「偽陽性」可能性

檢疫期滿又確診「本月已14人」　陳時中：檢驗有其侷限性

低接觸支付「疫」外崛起　統一超三大電子支付突破2.7億人次

彰化和美火燒車！貨車遭烈焰吞噬　濃黑煙直衝天際…警消急灌救　

趁雙親熟睡...屏東女持刀刺死母刺傷父！　一審被判無期徒刑

房東就是自己人！聯邦租車進駐東區　租原最貴手搖飲店面

《炮仔聲》陳小菁公開「驗貨」！　自誇全臉無添加

馬大偉解盤／世界大賽第2戰　光芒VS.道奇推薦全場小分

中職／樂天因制度輸球得利　洪總檢討自己：制度就是如此

滑手機易增落枕風險　中醫4招改善

梅花旗／9局下滿壘再見雙殺解危　文化與台體爭冠

馬路上都是油…中和10機車「連摔倒成一團」！貨車司機這下慘了

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

生活熱門新聞

把老師當塑膠　求他參加期末考還不爽來

老爺爺捷運站出口慘跌！丹鳳高中生神救援

22K男婚宴包1200「沒喜餅」！新娘媽笑洗臉

找到人了！新莊高中生脫外套救翁哽咽

「國一數學題」嚇呆老爸　解答曝光超簡單

越南妹曝台灣男快到讓人暈倒：小動作讓人融化

宿醉頭痛1周！醫生嘆：頭殼壞掉了

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

石二鍋要等200組　網讚「生意好」1原因

颱風「沙德爾」最快今晚就生成

沙德爾增肥！大雨彈擴大灌2天

月繳1599換5G+新手機！神扯合約曝光

他激推「全聯冷萃咖啡」跟星巴克超像

台灣輸出病例再+3！2男童1婦人確診

更多熱門

相關新聞

iPad Air 4 開箱影片來了！　首批產品周五到貨

iPad Air 4 開箱影片來了！　首批產品周五到貨

蘋果於 9 月發表的第四代 iPad Air 終於有開箱了！全新 iPad Air 配備 10.9 吋的全螢幕顯示器，搭載與 iPhone 12 相同的 A14 仿生晶片，共有銀色、太空灰、玫瑰金、綠色和天藍色 5 款配色可選。

iPhone 12 Pro最熱門　占中國市場預購量35％至45％

iPhone 12 Pro最熱門　占中國市場預購量35％至45％

不一定真的連到！iPhone 12 5G圖示僅表「連線最佳狀態」

不一定真的連到！iPhone 12 5G圖示僅表「連線最佳狀態」

iPhone 12 Pro 開箱影片搶先看！　「金色」機款暗藏巧思

iPhone 12 Pro 開箱影片搶先看！　「金色」機款暗藏巧思

快更新 HomePod 版本！　Siri 和對講機的家庭功能大升級

快更新 HomePod 版本！　Siri 和對講機的家庭功能大升級

關鍵字：

iPhone1212Pro蘋果AppleiOS鍾文澤開箱實測

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

把老師當塑膠　求他參加期末考還不爽來

5隻熊拖走活撕分屍…目擊哭：吃了

快訊／謝金燕不唱跨年　原因曝光了！

KID、温貞菱爆熱戀！「綠島浪漫共騎」被目擊

陪睡價目表瘋傳！網美被爆「單次18萬」發聲怒轟

天文學家：1顆小行星將在美大選前撞地球

去年為選舉忍辱未報案　女村民現嗆詹江村踹共

妻下樓倒垃圾一丟17年　夫心寒放生

峮峮強顏歡笑復工！一喊卡「心疼表情全被拍」

全台首支iPhone 12開箱　藍色實機有落差

MC HotDog摘眼鏡！網看傻：認不出來

KID温貞菱搭機回台北「擁抱畫面」全被拍！

吵架殺6月嬰洩憤！夫高舉猛摔害命她旁觀　埋屍沙灘

老爺爺捷運站出口慘跌！丹鳳高中生神救援

全昭旻共舞BLACKPINK被罵爆

更多

最夯影音

更多
上海野生動物園熊群拖走飼育員　死者被撕扯分食遊客哭喊：吃了

上海野生動物園熊群拖走飼育員　死者被撕扯分食遊客哭喊：吃了
邱宇辰.孫其君「跳遠距離」好驚人！　夏和熙失誤超自責：對自己很失望

邱宇辰.孫其君「跳遠距離」好驚人！　夏和熙失誤超自責：對自己很失望

BLACKPINK Rosé模仿夏奇拉唱歌…天后「超級可愛」　Lisa許願「和孔劉合照」徐章勳：還是買包送妳吧

BLACKPINK Rosé模仿夏奇拉唱歌…天后「超級可愛」　Lisa許願「和孔劉合照」徐章勳：還是買包送妳吧

萌柴不洗澡！把拔找帥保母幫洗 歐巴脫衣服腹肌炸出...網全歪樓

萌柴不洗澡！把拔找帥保母幫洗 歐巴脫衣服腹肌炸出...網全歪樓

《我的婆婆》鍾欣凌「雙重打擊」哭戲超強大　見一哥躺病床上吐內心話：我真的撐不下去了！

《我的婆婆》鍾欣凌「雙重打擊」哭戲超強大　見一哥躺病床上吐內心話：我真的撐不下去了！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面