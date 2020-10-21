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快訊／全台警分局長38人異動　台中警局女組長胡淑淨任金城分局長

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▲台中市警局組長胡淑淨成為這波調動名單的唯一女性警分局長。（圖／記者張君豪翻攝）

▲圖為胡前往馬來西亞皇家警察學院參加2019年「國際高階警官管理課程」獲獎畫面。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

警政署21日下午發布全國包含警政署科長級、直轄市警局警督察、第四序列專員及縣市分局長高階警職缺共74名，其中包含全台各縣市38各縣市分局長異動，佔全國縣市警分局長73位總額的一半以上，其中包含初任分局長13人，新任職缺將統一於10月26日星期一辦理到任手續。

警正署表示，為應警察勤業務需要，警政署調整及各警察機關職務等階最高列警正一階（包含第四、五序列）重要警職職缺，經署長陳家欽邀集三位副署長、主任秘書、督察室、政風室、人事室業務主管等人員，共同就適任人選之品操學能、工作績效考量。

並及依單位衡平、職期與地區調任等職務遷調原則，並考量現職人員眷居處所等因素通盤檢討調整遴補，調整名單如下：

本次調動職缺包含警政署科長、直轄市政府警察局督察、第四序列專員等職缺

1、新北市政府警察局督察陳明傑調任本署科長
2、臺南市政府警察局督察涂文秀調任本署科長
3、本署科長王進卿調任臺北市政府警察局督察
4、本署科長黃建樺調任新北市政府警察局督察
5、桃園市政府警察局督察王智民調任臺北市政府警察局督察
6、基隆市警察局督察長曹祖榮陞任臺北市政府警察局督察
7、鐵路警察局督察長吳家旭陞任臺北市政府警察局督察
8、保安警察第二總隊督察長江麗芬陞任新北市政府警察局督察
9、新竹市警察局督察長楊國祥陞任桃園市政府警察局督察
10、嘉義縣警察局主任秘書陳膺方陞任臺中市政府警察局督察
11、嘉義縣警察局督察長張樹義陞任臺南市政府警察局督察
12、嘉義市政府警察局督察長蔡鴻謀陞任高雄市政府警察局督察
13、嘉義市政府警察局主任秘書周冠輝陞任高雄市政府警察局督察
14、宜蘭縣政府警察局督察長陳宇桓陞任臺南市政府警察局第四序列專員
（二）第五序列主任秘書、督察長
15、苗栗縣警察局主任秘書鍾承志調任基隆市警察局督察長
16、宜蘭縣政府警察局主任秘書莊武能調任苗栗縣警察局主任秘書
17、屏東縣政府警察局主任秘書蘇榮明調任宜蘭縣政府警察局主任秘書
18、連江縣警察局督察長蕭惠珠調任鐵路警察局督察長
19、雲林縣警察局督察長邱主文調任新竹市警察局督察長
20、連江縣警察局主任秘書何正光調任雲林縣警察局督察長
21、金門縣警察局主任秘書張桂霖調任嘉義縣警察局督察長
22、金門縣警察局督察長江建宏調任嘉義市政府警察局督察長
23、澎湖縣政府警察局主任秘書張沛銘調任彰化縣警察局主任秘書
24、新竹市警察局第二分局分局長鄭鴻文調任屏東縣政府警察局主任秘書
25、彰化縣警察局員林分局分局長洪文宏調任連江縣警察局督察長
26、新竹縣政府警察局竹北分局分局長謝博賢調任保安警察第二總隊督察長
27、宜蘭縣政府警察局羅東分局分局長陳立祺調任連江縣警察局主任秘書
28、彰化縣警察局彰化分局分局長林崇志調任嘉義縣警察局主任秘書
29、嘉義縣警察局民雄分局分局長施宇峰調任金門縣警察局督察長
30、花蓮縣警察局花蓮分局分局長李智源調任金門縣警察局主任秘書
31、苗栗縣警察局苗栗分局分局長賴銘助調任嘉義市政府警察局主任秘書
32、宜蘭縣政府警察局宜蘭分局分局長徐章哲調任澎湖縣政府警察局主任秘書
33、基隆市警察局第四分局分局長徐俊生調任宜蘭縣政府警察局督察長
（三）縣（市）政府警察局分局長
34、屏東縣政府警察局東港分局分局長謝政憲調任新竹市警察局第二分局分局長
35、彰化縣警察局北斗分局分局長謝錫釗調任彰化縣警察局員林分局分局長
36、彰化縣警察局芳苑分局分局長王國峯調任彰化縣警察局北斗分局分局長
37、雲林縣警察局北港分局分局長王立德調任新竹縣政府警察局竹北分局分局長
38、宜蘭縣政府警察局礁溪分局分局長陳信璁調任宜蘭縣政府警察局羅東分局分局長
39、彰化縣警察局溪湖分局分局長婁自強調任彰化縣警察局彰化分局分局長
40、雲林縣警察局西螺分局分局長陳盈菖調任嘉義縣警察局民雄分局分局長
41、雲林縣警察局虎尾分局分局長郝心誠調任花蓮縣警察局花蓮分局分局長
42、苗栗縣警察局竹南分局分局長楊贊鈞調任苗栗縣警察局苗栗分局分局長
43、屏東縣政府警察局潮州分局分局長林建良調任宜蘭縣政府警察局宜蘭分局分局長
44、新竹市警察局第三分局分局長蘇保安調任基隆市警察局第四分局分局長
45、苗栗縣警察局頭份分局分局長邱紹雄調任新竹市警察局第一分局分局長
46、南投縣政府警察局草屯分局分局長鄭有益調任南投縣政府警察局南投分局分局長
47、南投縣政府警察局仁愛分局分局長林文煜調任屏東縣政府警察局東港分局分局長
48、金門縣警察局金城分局分局長李益杰調任彰化縣警察局芳苑分局分局長
49、嘉義縣警察局中埔分局分局長顏偉丞調任雲林縣警察局北港分局分局長
50、宜蘭縣政府警察局蘇澳分局分局長廖韋勝調任宜蘭縣政府警察局礁溪分局分局長
51、新竹縣政府警察局新埔分局分局長楊志傑調任彰化縣警察局溪湖分局分局長
52、南投縣政府警察局中興分局分局長張明盛調任雲林縣警察局西螺分局分局長
53、金門縣警察局金湖分局分局長黃維章調任雲林縣警察局虎尾分局分局長
54、宜蘭縣政府警察局三星分局分局長林永勝調任苗栗縣警察局竹南分局分局長
55、屏東縣政府警察局枋寮分局分局長黃國源調任屏東縣政府警察局潮州分局分局長
56、臺東縣警察局大武分局分局長曾有慶調任新竹市警察局第三分局分局長
57、苗栗縣警察局大湖分局分局長何孟宗調任苗栗縣警察局頭份分局分局長
58、南投縣政府警察局集集分局分局長康健浚調任南投縣政府警察局草屯分局分局長
59、臺南市政府警察局第三分局行政組組長莊順智陞任南投縣政府警察局仁愛分局分局長
60、臺中市政府警察局第五分局保安民防組組長胡淑淨陞任金門縣警察局金城分局分局長
61、臺南市政府警察局善化分局交通組組長莊思神陞任嘉義縣警察局中埔分局分局長
62、基隆市警察局第一分局副分局長林詔徹陞任宜蘭縣政府警察局蘇澳分局分局長
63、新北市政府警察局刑事警察大隊偵查第六隊隊長楊宗昆陞任新竹縣政府警察局新埔分局分局長
64、臺北市政府警察局刑事警察大隊偵查第二隊隊長黃念生陞任南投縣政府警察局中興分局分局長
65、臺北市政府警察局北投分局督察組組長何明祥陞任金門縣警察局金湖分局分局長
66、宜蘭縣政府警察局保安科科長林書慶調任宜蘭縣政府警察局三星分局分局長
67、高雄市政府警察局楠梓分局督察組組長簡彥匡陞任屏東縣政府警察局枋寮分局分局長
68、高雄市政府警察局刑事警察大隊行政組組長蔡培元陞任臺東縣警察局大武分局分局長
69、臺中市政府警察局太平分局保安民防組組長廖志明陞任苗栗縣警察局大湖分局分局長
70、臺南市政府警察局永康分局交通組組長張澤銘陞任南投縣政府警察局集集分局分局長
71、高雄市政府警察局刑事警察大隊紀錄組組長羅裕城陞任新竹縣政府警察局橫山分局分局長
72、新竹市警察局第一分局分局長陳宏賓調任保安警察第七總隊第八大隊大隊長
73、南投縣政府警察局南投分局分局長潘金葉調任鐵路警察局行政科科長
74、新竹縣政府警察局橫山分局分局長黃國師調任刑事警察局研究員

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