近千新科藥師出列　嘉藥藥師國考通過百分百

▲2020專技藥師國家考試榜單揭曉，嘉南藥理大學藥學系第二階段藥師分階段考試，124位畢業生全數通過，自2014年起已培育近千位應屆藥師加入藥事服務行列，表現亮眼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020專技藥師國家考試榜單揭曉，嘉南藥理大學藥學系第二階段藥師分階段考試，124位畢業生全數通過，自2014年起已培育近千位藥師加入藥事服務行列，在校生不遑多讓，201位3年級學生報名第一階段藥師考試，118位通過，及格率高達58.7％，遠超過全國及格率34.1％，更難得的是全國榜眼及第4名也在嘉藥。

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嘉藥校長李孫榮特頒發獎狀及獎學金，以資鼓勵，證明嘉藥藥學系教學重質也重量，作為「藥師搖籃」實至名歸。

自2018年起，藥師國家考試開始分為兩階段考試，第一階段考藥理學與藥物化學、生藥學（含中藥學）與藥物分析學、藥劑學與生物藥劑學，藥學系學生修畢基礎藥學課程且具及格證明者，可報名考試。第二階段考調劑學與臨床藥學、藥物治療學、藥事法規等臨床藥學課程，需到醫院實習滿640小時，修畢所有畢業學分且通過第一階段考試者，才可報考第二階段。

該校藥理學院院長施美份說明，從2018年分階段藥師國考以來，相較第二階考試超過95％通過率，第一階段國考通常只有3成及格率，對全國藥學系考生挑戰性大，但只要拿下第一階段，藥師執照就勝券在握，可見養成基礎藥學學科對第一階考試的重要性相當高，嘉藥老師認真教學，打下良好基礎外，藥學系主任陳秋蘭國在考前，特辦理藥師輔導考照班，為學生增加實戰經驗，本次一階考試中，張煒林與林宜璇同學成績榮居全國榜眼及第4名，再加上58.7％的高及格率，質量皆美的成績是大家努力的成果，也令人格外欣慰。

考取榜眼及第4名的張煒林與林宜璇同學紛紛表示，跟上學校進度及掌握老師上課重點很關鍵，林宜璇說有時老師上課的一句話就能讓你印象深刻，絕對比自己背10遍來得好，老師上課補充的都有可能會考，在這次考試中就遇到了這樣的題目，很慶幸自己有認真上課，榜眼張煒林也補充分享，藥師國考是一場拉力賽，若想要一次過，就要有長期抗戰的心理準備，在認真複習上課重點的同時，也要做些自己喜歡的事，畢竟在長跑過程中，為了走得更長遠，休息也是很重要的。

嘉藥校長李孫榮對學生的表現讚譽有加，他指出維持藥師國考佳績是嘉藥傳統，嘉藥自藥師國考分階考試以來，平均及格率高出全國近2成，甚至今年藥學三乙的及格率來到68.0％，更為全國的2倍，個別學生表現也很優異，不只是學生個人成就，也是學校最大榮耀，除了要感謝藥學系全體教師的辛勞教導，導師對同學的照顧和輔導也功不可沒，期勉大家齊心協力、再接再厲，擦亮嘉藥「藥師搖籃」的金字招牌。

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