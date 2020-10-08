嘉藥高士陽獲全國大專優秀青年　堅持夢想找到自我價值

▲嘉南藥理大學保健營養系碩士班高士陽同學，榮獲2020年全國大專優秀青年。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學保健營養系碩士班高士陽同學，榮獲2020年全國大專優秀青年，日前於台北市士林區救國團劍潭海外青年活動中心接受表揚頒獎。

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自嘉藥生活系畢業後，高士陽為精進營養專業，除繼續深造保營系碩士班外，更主動至飯店學習新的料理手法和烹調技巧，淬鍊自我，以精準完美的創意在國內外各項競賽中不斷拿下傲人成績，2019年更與指導老師顏名聰遠征韓國，以台灣夜市風小吃贏得世界廚藝競賽雙金牌，名揚國際。

高士陽同學特別要感謝恩師顏名聰，回想第一次參加世界廚藝競賽時的忐忑，一心要把最好的一面呈現出來，顏名聰老師和他並肩作戰，不斷的試菜跟操作，還以堅定但輕鬆方式鼓勵他，「沒得名也沒關係，當作學經驗就好」，得獎時，內心都還是不敢相信自己深愛的廚藝也能帶來榮耀，原來堅持夢想真的會受到肯定，他也感恩的想，能做自己喜歡的事情果然還是最棒的！

國際賽的經驗對高士陽來說是個轉捩點，原先因為成績並不出色而懷疑過自己，但現在的他很慶幸自己當初選擇來嘉藥就讀，雖然一路上跌跌撞撞，也因為選擇做餐飲跟家人吵過架，但很感恩當時有堅持下去，才能有今天的成果，除了持續加強自身專業，高同學運用所學服務社會大眾，目前在「救國團終生學習中心」擔任講師，也提攜保營系和生活系的學弟妹，參與各項料理競賽，把經驗跟技藝分享傳承給更多的人。

手握全國大專優秀青年的獎狀，高士陽內心還是激動，看到媽媽欣慰的表情，他知道，即使成績不太理想，但他卻靠著對夢想的堅持和不斷努力，做出成績讓家人感到驕傲。除了感謝學校、老師跟同學幫忙外，他也會繼續努力，分享自己經驗，期待有更多青年能在堅持夢想中找到自己的價值與快樂。

・被譽為「穩定膚況神器」

