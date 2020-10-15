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為新南向超前部署　嘉藥舉辦企業、大學社會責任論壇

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▲嘉南藥理大學舉辦企業、大學社會責任系列論壇，針對新南向政策必須因應的企業責任與人力資源管理議題進行交流討論，讓人才、產業、教育齊步國際化。（圖／記者林悅翻攝，下同 ）

▲嘉南藥理大學舉辦企業、大學社會責任系列論壇，針對新南向政策必須因應的企業責任與人力資源管理議題進行交流討論，讓人才、產業、教育齊步國際化。（圖／記者林悅翻攝，下同 ）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學舉辦企業、大學社會責任系列論壇，針對新南向政策必須因應的企業責任與人力資源管理議題進行交流討論，除與會企業彼此分享經驗外，台南市勞工局也分享聘僱外籍生所需注意的法令規定及政府端提供的資源與服務，可望為企業與新南向政策間建立更好連結，讓人才、產業、教育齊步國際化。

▲嘉南藥理大學舉辦企業、大學社會責任系列論壇，針對新南向政策必須因應的企業責任與人力資源管理議題進行交流討論，讓人才、產業、教育齊步國際化。（圖／記者林悅翻攝，下同 ）

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隨著新南向推動，越來越多外籍生來台南求學、工讀，為保障其求學、工作權益，呼應台南市長黃偉哲「希望家園」理念，嘉藥特別邀請尚仁教育發展協會秘書長李維新從環安、人資等面向分享相關經驗，勞工局科長蕭惠文主講「聘僱外國人您可以知道的事－瞭解移工管理業務、掌握公部門資源」，透過諸多案例與情境融入，清楚說明聘僱移工及新南向外籍生相關法令規定、應注意事項及各協助管道，以強化產學合作機制。

台南市勞工局王局長鑫基指出，台南市移工及新南向外籍生人數逐年增長，為落實市長「希望家園」理念，讓在台南工作或求學的外國人可感受到溫暖，勞工局於2019年初啟動「新南向訪視關懷服務」走訪轄內有新南向專班的大專院校、前往外籍學生實習企業，迄今已服務超過千名外籍生。本次講座有助於強化產、官、學界互聯，架構完整防護網絡，達到及時提供保護與協助的目標。

▲嘉南藥理大學舉辦企業、大學社會責任系列論壇，針對新南向政策必須因應的企業責任與人力資源管理議題進行交流討論，讓人才、產業、教育齊步國際化。（圖／記者林悅翻攝，下同 ）

嘉南藥理大學楊副校長朝成表示，為實踐大學社會責任，主動積極與社經及產業發展結合，創造平台交流並分享經驗，特舉辦企業/大學社會責任系列論壇，感謝勞工局過去對嘉藥新南向產學專班外籍生的訪視關懷及宣導，因為嘉藥便是新南向訪視關懷服務的第一站，當時透過勞工局協助，讓外籍生在工作上遇到的問題，翌日迅速獲得圓滿解決，成為學校、學生、企業間順利運作的溝通橋梁，讓各方都完整受到法令保障。

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