流感疫苗打掉六成　26人出現不良反應、1人急性心肌炎住院

▲疾管署記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者嚴云岑／台北報導

南韓施打流感疫苗驚傳5人死亡，昨日更有一名17歲少年施打後無異常，卻在2天後突然過世，中央流行疫情中心指揮中心陳時中今（21）日呼籲民眾勿驚慌，因為我國採購疫苗與南韓不同，今年不良事件也無特別增加，只有1人因急性心肌炎重症住院一週，疾管署會持續監看不良反應狀況。

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新冠肺炎疫情延燒全球未歇，民眾搶打公費流感疫苗，截至10月19日已打掉364萬劑，不僅接種率突破60%，自費疫苗也供不應求。

陳時中表示，疾管署持續監測不良反映情況，107年不良反應通報27件、108年39件，今年則有26件，其中不良反應事件中，只有1人情況相對嚴重，因急性心肌炎住院一週。其餘5個較為嚴重個案，則分別為蜂窩性組織炎或搔癢症，另外17案則是平常的紅腫搔癢情況。

指揮中心發言人莊人祥補充，流感疫苗不良事件通報分為兩塊，民眾自行向醫療院所反應後，匯通報導疾管署與食藥署進行資料互通，另有全國不良反應通報中心，針對流感疫苗每週不良事件通報進行監視。

該名疑似急性心肌炎的事件屬於接種疫苗後曾被零星報告的不良事件，且目前施打300多萬劑只出現1例，因此偏向認定為獨立事件，並非疫苗造成。

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