快更新 HomePod 版本！　Siri 和對講機的家庭功能大升級

▲HomePod mini 售價台幣3千元 。（圖／Apple）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果發布了 HomePod 14.1 的更新，具有新的功能和改進，包括對 Siri、Intercom、HomePod mini 等支援的增強。蘋果在發表會中宣布的對講機，可用於支援 HomePod 14.1 的所有 HomePod 型號，用戶現在可將即時音訊在家庭中的 HomePod 間共享，也可以透過 iCloud 共享發送到 iOS 設備。

當用戶使用 Siri 向 HomePod 詢問特定地點時，iOS 14 會提供 Maps 的建議，用戶可以透過 HomePod 打開搜索結果，蘋果還增強了 HomePod 上的計時器和警報功能，允許用戶將 Apple Music 中的歌曲設為警報音。

HomePod 14.1 版本包括對 HomePod mini 的支援和 Siri 對講功能，以及一些錯誤修復，並將 Apple ID、Apple Music、Siri 和 Wi-Fi 設置自動傳輸到 HomePod mini。

Siri

．當您向 HomePod 詢問有關位置訊息時，Siri 建議會出現在地圖應用程式中。

．可以將 HomePod 的網路搜索請求從 HomePod 發送到您的 iPhone。

．Siri 現在可以透過 HomePod 停止警報、計時器和媒體。

．支援家庭中多個用戶對 Podcast 的語音識別。

對講機

．可透過 HomePod 向家庭中的其他 HomePod 發佈公告

．對講到所有 HomePod

．對講機到特定房間或區域中的 HomePod

其他改進和錯誤修復

．將音樂添加到警報中，並從 Apple Music 開啟您的播放清單或廣播電台

．解決了立體聲有時無法同步播放的問題

．提高使用 Siri 控制多個音箱時的可靠性

．優化 Siri 性能

＃ 對面的女孩看過來～～