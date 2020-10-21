她一句話逼退露鳥照！噁男嚇到刪帳號　萬人笑瘋：超神回覆學起來

▲私訊收到露鳥照怎麼辦？女子超神回覆，讓網友拍手叫好。（示意圖／取自Unsplash）

文／CTWANT

英國北約克郡一名女子日前突然收到陌生男子訊息，不僅附上「下體裸照」，表示想要一起聊聊天，還附上了笑臉，讓人感到十分不舒服。不過，這名女子非但沒有生氣，反而用超高EQ方式回覆，嚇得變態男連喊2次「停止！」，讓網友看了都忍不住笑了出來。

▲陌生男子近日傳裸照騷擾庫莉。（圖／翻攝自推特／@alexandrakuri，下同）

根據《每日郵報》報導，女子亞歷山德拉庫莉（Alexandra Kuri）收到裸照後，假裝成聊天機器人回應：「我們偵測到您傳輸的訊息，可能具有非法內容和未經許可的色情照片〔代碼：36489-a〕，您的IP位置已經被轉發到警察局等待調查，如果這是誤傳，請回覆『停止』。」

逗趣的是，這招竟然奏效，變態男火速回覆2次「停止」，最後甚至把自己的帳號刪除，看來是真的有在害怕。庫莉隨後將對話截圖分享到推特，至今已獲得71萬個讚，網友也紛紛留言表示「這是近幾個月以來，我見過最聰明的事情了」、「我要複製下來，以防下次有人傳裸照來就可以用了」。

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