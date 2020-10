她一句話逼退露鳥照！噁男嚇到刪帳號　萬人笑瘋：超神回覆學起來

▲私訊收到露鳥照怎麼辦?女子超神回覆,讓網友拍手叫好。(示意圖/取自Unsplash)

文/CTWANT

英國北約克郡一名女子日前突然收到陌生男子訊息,不僅附上「下體裸照」,表示想要一起聊聊天,還附上了笑臉,讓人感到十分不舒服。不過,這名女子非但沒有生氣,反而用超高EQ方式回覆,嚇得變態男連喊2次「停止!」,讓網友看了都忍不住笑了出來。

▲陌生男子近日傳裸照騷擾庫莉。(圖/翻攝自推特/@alexandrakuri,下同)

根據《每日郵報》報導,女子亞歷山德拉庫莉(Alexandra Kuri)收到裸照後,假裝成聊天機器人回應:「我們偵測到您傳輸的訊息,可能具有非法內容和未經許可的色情照片〔代碼:36489-a〕,您的IP位置已經被轉發到警察局等待調查,如果這是誤傳,請回覆『停止』。」

逗趣的是,這招竟然奏效,變態男火速回覆2次「停止」,最後甚至把自己的帳號刪除,看來是真的有在害怕。庫莉隨後將對話截圖分享到推特,至今已獲得71萬個讚,網友也紛紛留言表示「這是近幾個月以來,我見過最聰明的事情了」、「我要複製下來,以防下次有人傳裸照來就可以用了」。

