快訊／嫌犯竟未成年！東門「地下匯兌」被搶42萬　警8.5小時火速逮人

▲東門地下匯兌搶劫案，警方逮捕到的嫌犯為未成年人士。（圖／記者游宗樺攝）



記者游宗樺、林彥臣／台北報導

台北市中正區的中國信託銀行東門分行20日下午2點半左右，發生一名69歲顏姓男子與人相約以地下匯兌方式，將台幣換成人民幣，當他正在滑手機查看是否匯兌人民幣是否入帳時，卻遭到對方搶走。警方在晚間11時於新北市板橋逮捕到一名嫌犯，為未成年人士，警方目前正在調查嫌犯身分、贓款流向以及有無共犯。

20日下午2點多發生民眾提領現金後遭搶案件，顏姓男子聲稱剛領完現金後離開，隨即遭到歹徒尾隨並搶走身上42萬元現金。但警方調查後發現案情不單純，原來被「搶劫」的被害人，事前曾透過網路找尋可幫忙地下匯兌現金的「有力人士」，順利在網路找到合作夥伴。

▲顏姓男子與對方相約在中國信託的東門分行，進行地下匯兌交易。（圖／記者黃彥傑攝）



雙方約在下午2點到銀行臨櫃提領現金，由於42萬的金額不小，顏男向銀行人員誆稱，因為房子裝修，才需要提領大量現金。

顏男從行員取得用紙袋包好的現金後，兩人坐在椅子上，用手機確認匯兌人民幣是否入帳，嫌犯就趁這個時候，搶走42萬元的現金。當事人報案後起初不願向警方透露要地下匯兌的款項用途，語帶保留。警方調閱監視器畫面追查，發現嫌犯往台北捷運東門站逃逸，搭捷運後又轉搭2次計程車，企圖製造斷點。

警方於20日深夜循線找到嫌犯位於新北市板橋的住處逮人，發現原來嫌犯竟是未成年人士，警方現正清查他的身分與動機，並釐清贓款流向、追查有無共犯，但因夜間不偵詢原則，將擇時偵詢，全案將朝詐欺、搶奪及銀行法方向偵辦。