快訊／37億賭金非法匯台！他遭通緝投案　20分鐘籌到2000萬交保

▲嘉義地方法院 。（圖／記者翁伊森攝）

記者柯沛辰／綜合報導

嘉義地檢署去年偵辦國內最大地下匯兌案，查到博弈網站利以地下匯兌自境外匯回新台幣37億元賭金，24日依違反洗錢防制法、賭博等罪起訴蕭世耀、賴朝興等21人。當時賴多次傳喚未到被通緝，檢方25日晚間訊後，諭知賴朝興以2000萬交保，但賴20分鐘就籌到錢交保離開。

嘉義地檢署去年查出地下匯兌集團至少經手124億元，除鎖定主嫌吳承霖夫婦等人，也持續追查，結果發現博弈大亨蕭世耀、賴朝興及蔣振銘等人是「捷豹集團」三大股東，張恆耀為集團執行長，不僅疑為博弈網站金主、經營者，也是該匯兌集團最大客戶。

檢調指出，賴朝興、蕭世耀及蔣振銘等人為「捷豹集團」三大股東，張恆耀為集團執行長，他們涉嫌以點子公司等公司從事網路博弈，供不特定人上網賭博後，再藉由吳承霖等人，將經營網路博弈所得財物，以地下匯兌方式，匯回或匯出台灣地區，掩飾或隱匿犯罪所得。

繼蔣振銘、張恆耀後，賴朝興25日在律師陪同下投案。檢方訊後認為3人涉犯賭博、洗錢防制法，嫌疑重大，但無羈押必要，因此諭令賴朝興2000萬元具保、張恆耀以500萬元具保、蔣振銘以200萬元具保。不過，根據《聯合新聞網》報導，賴僅花了20分鐘就湊到錢離開。

▲圖為捷豹集團直播攝影棚。（圖／嘉義地檢署）

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