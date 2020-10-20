遠傳周五開賣推舊換新現折9300元　等於0元帶走iPhone12

▲iPhone 12 Pro。（圖／Apple提供）

記者余弦妙／台北報導

iPhone12即將在本周五開賣，遠傳電信今（20）日公布本周五23日上午8時，將在台北信義威秀店舉辦開賣活動，前50名排隊果粉只要持iPhone 6s以上舊機，申辦「遠傳心5G」1399元以上資費，現場再折9,300元，等於0元就可帶走iPhone 12，再送價值超過3,000元的「極速快充大禮包(無線充電盤+快充組合)」。

遠傳指出，上週甫開放遠傳預約登記，即創下去年同期三倍成長，刷出近年iPhone買氣新高，因此在本週五除了在台北信義威秀門市有活動外，台北資訊園區/三重正義北/中壢新生/逢甲福星/台南民生/高雄林森/宜蘭羅東/花蓮中正/台東中華共9家遠傳直營門市同步提供加碼早鳥禮。

另外，遠傳還祭出多項獨家優惠，如「老客戶續約免萬元預繳，最高再折5,000元」、「送三大5G創新服務」、「首次訂閱iCloud免費體驗三個月」、「申辦行動裝置險 送App Store百元購物金」，更加碼推出開賣首三日超殺配件優惠，到遠傳直營門市購買iPhone12系列手機，加購AirPods2只要3,990元、加購AirPods Pro只要6,290元，指定原廠配件還可享9折優惠。