威脅加碼！美國又宣布制裁6家中國公司和2名個人　指涉違伊朗禁令

▲美國又宣布制裁6家中國公司和2名個人。(示意圖/路透)

記者鄭思楠/綜合報導

據路透社報導,美國國務院在當地時間週一(19日)宣佈,把2名中國人和6間中國公司列入黑名單,聲稱前者已經與伊朗伊斯蘭共和國航運公司(IRISL)有生意往來,在「某種情況下」幫助伊朗逃脫美國制裁。

被列入黑名單的中國企業包括Reach Holding Group(Shanghai) Company Ltd、Reach Shipping Lines、Delight Shipping Co. Ltd、Gracious Shipping Co. Ltd、Noble Shipping Co. Ltd及Supreme Shipping Co. Ltd。2名中國人分別為Reach Holding行政總裁Eric Chen及Reach Holding總裁Daniel Y. He。

根據該報告,美國國務院指責這6家公司提供與伊朗航運業有關的「重要商品或服務」,幫助伊朗實體規避美國制裁,並向中國政府隱瞞伊朗實體在中國的活動。涉及的6間實體企業,其中5間是在香港註冊的公司。

美國國務院重申,任何人與伊朗國航有業務往來,將承擔遭美國制裁的風險。

以與伊朗存在關聯為由,美國此前曾多次對中國公司下手。今年5月,美國宣布對一家位於中國上海的物流公司實施制裁,據稱這家公司與被美國列入黑名單的伊朗馬漢航空有合作。中國外交部发言人趙立堅當時在回應此事時強調,中方敦促美方立即取消相關非法制裁,並將堅定致力於維護本國企業的合法權益。

趙立堅稱,中國一貫反對美方單邊制裁和所謂的長臂管轄。長期以來,國際社會各方在國際法框架內,同伊朗開展友好合作,合理合法,理應受到尊重和保護。中方敦促美方立即取消相關非法制裁,並將堅定致力於維護本國企業的合法權益。

