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威脅加碼！美國又宣布制裁6家中國公司和2名個人　指涉違伊朗禁令

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▲▼上海外灘的中美國旗。（圖／路透）

▲美國又宣布制裁6家中國公司和2名個人。（示意圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

據路透社報導，美國國務院在當地時間週一（19日）宣佈，把2名中國人和6間中國公司列入黑名單，聲稱前者已經與伊朗伊斯蘭共和國航運公司（IRISL）有生意往來，在「某種情況下」幫助伊朗逃脫美國制裁。

被列入黑名單的中國企業包括Reach Holding Group(Shanghai) Company Ltd、Reach Shipping Lines、Delight Shipping Co. Ltd、Gracious Shipping Co. Ltd、Noble Shipping Co. Ltd及Supreme Shipping Co. Ltd。2名中國人分別為Reach Holding行政總裁Eric Chen及Reach Holding總裁Daniel Y. He。

根據該報告，美國國務院指責這6家公司提供與伊朗航運業有關的「重要商品或服務」，幫助伊朗實體規避美國制裁，並向中國政府隱瞞伊朗實體在中國的活動。涉及的6間實體企業，其中5間是在香港註冊的公司。

美國國務院重申，任何人與伊朗國航有業務往來，將承擔遭美國制裁的風險。

以與伊朗存在關聯為由，美國此前曾多次對中國公司下手。今年5月，美國宣布對一家位於中國上海的物流公司實施制裁，據稱這家公司與被美國列入黑名單的伊朗馬漢航空有合作。中國外交部发言人趙立堅當時在回應此事時強調，中方敦促美方立即取消相關非法制裁，並將堅定致力於維護本國企業的合法權益。

趙立堅稱，中國一貫反對美方單邊制裁和所謂的長臂管轄。長期以來，國際社會各方在國際法框架內，同伊朗開展友好合作，合理合法，理應受到尊重和保護。中方敦促美方立即取消相關非法制裁，並將堅定致力於維護本國企業的合法權益。

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