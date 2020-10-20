3歲孫反鎖房間哭鬧不止　阿嬤急報警！所長扮鎖匠神救援

▲苑裡鎮1名3歲男童，不慎將自己反鎖房間內而嚎啕大哭，阿嬤趕緊報警求援，警方當起鎖匠，將房門打開，順利救出男童。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮1名3歲小男童，18日下午獨自在家玩耍時，不慎將自己反鎖在房間內，因家人均無房間備用鑰匙，無計可施只好報警協助。警方到場聽到幼童驚嚇哭聲，深怕幼童發生意外狀況，「急扮鎖匠」用鐵鎚開鎖，經過一番奮鬥終於將房門鎖打開，順利救出深受驚嚇的小男童。

山腳派出所長張景霖表示，18日晚間9時30分執行巡邏勤務，接獲1名蘇姓婦人來電，稱家中3歲孫子獨自1人在房間玩耍，不慎將自己反鎖房間內，警方立即趕到現場，發現男童被反鎖房內且媽媽不在身邊，驚恐不已嚎啕大哭。

張景霖還說，警方一面先安撫小孩情緒並試著引導小幼童開門，無奈小孩因年紀太小，聽不懂警察指令，又適逢假日，無法找到鎖匠幫忙開鎖，所長便與報案人商討後，由蘇婦提供鐵鎚及螺絲起子，張所長拿到「神兵利器」後立即化身『鎖匠』，經一番努力總算成功解鎖打開房門，此時幼童母親也趕回住家，立即趨前擁抱受到驚嚇多時的小孩。

警方也提醒民眾，依據兒少法，獨留6歲以下孩童在家或是被不適當方式照顧，可開罰3千到1萬5。家長盡可能與孩童同一空間活動，減少離開視線的時間，幸好這回只是小朋友收到驚嚇，要是發生意外，粗心的家人恐怕後悔莫及。

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