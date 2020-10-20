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青島防疫情再爆發　開建千床「平戰結合」衛生臨床中心

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▲青島市民排隊進行新冠肺炎全民篩檢。（圖／翻攝自人民網微博，下同）

▲青島市民排隊進行新冠肺炎全民篩檢。（圖／翻攝自人民網微博，下同）

記者蔡紹堅／綜合報導

山東省青島市近期再度爆發新冠肺炎疫情，青島市官方19日表示，將建設「平戰結合」的公共衛生臨床中心，設置有1000個床位，計劃於2022年底竣工，2023年啟用，「平時」從事日常診療，「戰時」轉為重大疫情防控救治基地。

青島市副市長欒新表示，本次疫情發生後，青島市胸科醫院被封控，暫停診療，官方正對這家醫院病區的物表、地面、空氣等進行消殺，對環境進行核酸檢測；對醫院相關流程環節進行再梳理，對院感控制措施進行再細化；成立院感工作專班，每個病區落實專人負責。

▲青島市民排隊進行新冠肺炎全民篩檢。（圖／翻攝自人民網微博，下同）

欒新指出，官方還要求全市醫療機構嚴格執行院感防控的各項制度，對感染防控重點部門、易發生聚集性疫情的重點環節、防控基礎設施和基本流程等進行全面梳理排查，對發現的問題和風險點建立整改臺賬，明確整改責任部門、責任人和整改時間，實行銷號管理。

欒新表示，為進一步提高公共衛生應急醫療救治和應對突發重大傳染病防控能力，青島正建設「平戰結合」的公共衛生臨床中心，計劃於2022年底竣工、2023年啟用。

欒新強調，這是一家以感染性疾病診療為特色、綜合醫療為支撐的三級綜合醫院，佔地面積約180畝，總投資15.8億元，設置床位1000張，該中心啟用後，「平時」從事日常診療，「戰時」轉為重大疫情防控救治基地，擔負青島及周邊地區突發公共衛生事件的應急處理和診治任務。

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