「鐮刀煞」9個月釀159死傷　彰化「139天堂路」限速下修40km/hr

▲彰化139縣道限速40公里。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

被稱為重機天堂的139縣道限速將下修，從50公里調降至40公里。彰化縣警局將縣道139線交通事故最頻繁的大彰路自台74線路口至瑩光橋路段，速限由50公里/小時調降為40公里/小時，從明(21)日起正式實施，同時彰化警方也在號稱死亡彎道20K處、及139沿線作連續3天的宣導，請行經用路人務必遵守限速40公里。

▲彰化139縣道限速40公里。

139縣道靠近八卦山麓，是許多重機騎士及單車好手的馳騁聖地，但20公里處附近幾個彎道，因事故頻傳，民俗專家更是比喻為鐮刀煞，被當地居民稱為「死亡彎道」。

根據彰化縣警察局交通隊統計，今年1月至9月份在縣道139線發生交通事故共計189件，其中有3人死亡、156人受傷，尤其在9月6日下午1名男大學生騎乘重機車行經縣道139線20公里處時，突失控自摔滑行至對向車道，遭對向大貨車未及煞車閃避輾過，傷重不治。

▲139縣道有重機騎士壓車耍帥，警方以公共危險罪送辦。（圖／翻攝自彰化人大小事）

彰化警方在139縣道重點路段架設移動式測速照相，加強取締，並且增加固定測速照相設備，縣府也進行道路改善工程，重新劃設報路標線、重點路段設置中央分隔線交通桿、柏油路面加寬20公分等，但飆車、壓線仍是無法遏止，於是將速度從限速50公里再調降40公里，希望能遏止交通事故的發生。

▲彰化139縣道警方取締。

彰化交通隊隊長林世明表示，分析縣道139線交通事故發生，超速行駛及跨越雙黃線違規駛入來車道為主要的肇事原因，因此，以速度管理來提升道路安全為首要目標，配合縣道139線自台74甲線路口至瑩光橋路段速限調降為40公里/小時，警察局在1個月的宣導期間，已運用網路媒體多方面地加強宣導，屆時將會依新的速限規定來測速執法，相信民眾都能以安全為考量，遵守速限規定行駛，確保行車安全。

▲男大生行經139線死亡彎道自摔被輾死，追焦手全程目擊嚇呆。

對於縣道139線行車安全，彰化縣警察局局長許錫榮一再指示，在新的速限規定實施前務必再次宣導民眾，並強調速限的調降並非以執法為目的，最主要目的是落實道路交通安全，也呼籲車友們道路上不是競技的場所，不當的駕車行為易導致事故發生，傷害自己，也危害其他用路人安全。希望能藉此達到教育民眾守法，導正縣道139線不當駕駛行為，提升道路交通安全。

►10秒搞定高級感妝容

►today is my day