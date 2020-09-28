今年已3死156傷！彰化139搏命彎道限速下修...50降至40

▲彰化139縣道限速將下修，從50公里調降至40公里。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

被稱為重機天堂的139縣道限速將下修，從50公里調降至40公里。彰化縣政府宣布，將縣道139線交通事故最頻繁的大彰路自台74線路口至瑩光橋路段，速限由50公里/小時調降為40公里/小時，並公告自10月21日起正式實施，即日起至10月20日為宣導期。

彰化縣縣道139線蜿蜒在八卦山稜線上，經常吸引許多汽機車成群結隊到此一遊，也成為中部地區著名景觀道路。根據彰化縣警察局交通隊統計，今年1月至今在縣道139線發生交通事故共計189件，其中有3人死亡、156人受傷，尤其在9月6日下午1名男大學生騎乘重機車行經縣道139線20公里處時，突失控自摔滑行至對向車道，遭對向大貨車未及煞車閃避輾過，傷重不治。

彰化交通隊隊長林世明表示，配合縣道139線路權機關彰化縣政府調降路段速限為40公里/小時，自10月21日起實施，實施前至10月20日均為宣導期，也強調宣導期間執法並非空窗期，在該路段測速照相取締超速仍維持原速限50公里/小時之規定，至10月21日起正式實施後，再配合速限調降，調整取締標準。

▲彰化139縣道限速將下修，從50公里調降至40公里。（圖／記者游瓊華翻攝）