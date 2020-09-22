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屏縣交通隊廢棄車輛安置場起火　16部汽機車燒毀

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▲屏東縣政府交通隊廢棄車輛安置場發生火警，燒毀16部汽機車 。（圖／民眾提供）

▲屏東縣政府交通隊廢棄車輛安置場發生火警，燒毀16部汽機車 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局交通隊放置廢棄車輛保管場22日上午發生火警，由於現場都是廢棄車輛，部分還留有油漬，現場濃煙密布，交通隊人員發現持各種滅火器材滅火，並連絡消防隊協助，火勢很快被撲滅，經清點共燒毀13部機車、2輛拼裝車、1輛自小客車。

▲屏東縣政府交通隊廢棄車輛安置場發生火警，燒毀16部汽機車 。（圖／民眾提供）

▲▼廢棄車輛場起火、消防隊滅火。

▲屏東縣政府交通隊廢棄車輛安置場發生火警，燒毀16部汽機車 。（圖／民眾提供）

根據監視器畫面，火警發生前後，該廢棄車輛保管場未看見任何人進出，有網友說農曆7月已過，應該不是好兄弟要汽機車使用導致。

據悉，根據消防局火調小組人員初步勘察，認為該處放置事故等廢棄汽機車，部分車輛管線陳舊、老化，這幾天，天氣相當悶熱，不排除高溫引燃火警，惟詳細原因還待進一步鑑定。

屏東縣政府消防局今早8時22分接獲屏東市和生路一段509號發生火警，立即出動5輛各式救災車輛、9人前往滅火，消防人員趕到現場，發現是交通隊廢棄車輛放置場，立即佈線滅火，9分鐘內就將火勢撲滅。

消防人員會同交通隊人員清理現場，發現燃燒面積約10平方公尺，共燃燒13部機車、2輛拼裝車及1輛自小客車。

交通隊人員表示，該廢棄車輛放置場設有監視系統，今早8時，上班人員從監視器畫面看到該處起火，除趕緊通知隊員人員持滅火器前往滅火外，並連絡消防隊協助。很快就將火勢撲滅。仔細檢視監視畫面，發現火警前後均無人到該處，突然起火原因，還待了解。

交通隊說，被燒毀汽機車都已報廢，該隊以往會不定時舉行拍賣，這次意外起火燒毀，該隊可能要依殘值賠償，不過還未定論。

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