　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

央視公布驅離美軍機畫面　距離近到「可以看到機徽、機號」

請按讚支持ETtoday新聞雲

記者蔡紹堅／綜合報導

央視20日公布解放軍空軍驅離美軍戰機的影片，從影片中可以發現，解放軍飛行員以雙語進行警告，並一直緊跟在後進行跟蹤監視，但對方戰機並沒有青已撤離，雙方戰機的距離一度非常接近，已可清楚看見機徽、機號。

解放軍飛行員駕駛戰機升空後，隨即跟蹤監視逼近的外機，並以雙語進行警告「我是中國空軍，注意！你已進入中國軍機活動空域，危及飛行安全，表明你的國籍、身份和飛行目的。」

▼解放軍戰機緊跟在後進行跟蹤監視。（圖／翻攝央視）

▲▼央視公布驅離美軍機畫面　距離近到「可以看到機徽、機號」。（圖／翻攝央視）

不過，對方戰機並沒有立即遠離，而是持續逼近，解放軍戰機內的座艙警告訊號持續亮起，雙方的距離近到可以清楚看見對方的機徽、機號。

執行該次任務的解放軍飛行員羅威表示，通常他們起飛之後，對方發現他們的戰機進入警戒空域之後，都會選擇離開，但那一天沒有，「我們即使在這裡做警戒的時候，對方仍然向我方的領海線逼近。」

羅威指出，與對方的距離非常接近，已經能看清楚機號、機徽，但對方的飛機還向他們壓縮間隔，「對方干擾我們對他進行跟蹤監視，我立刻在他的尾後方做出S轉彎，始終跟在後方跟蹤監視，對方發現透過盤旋、壓坡度等方式無法擺脫我的時候，才終於遠離，飛向公海。」

▼雙方戰機距離非常接近，已可看清機號。（圖／翻攝央視）

▲▼央視公布驅離美軍機畫面　距離近到「可以看到機徽、機號」。（圖／翻攝央視）

▲▼央視公布驅離美軍機畫面　距離近到「可以看到機徽、機號」。（圖／翻攝央視）

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
摔角選手挨重拳倒地　對手竟再一腳飛踢…他慘死擂台
iPhone 12開箱片流出！12 Pro「絕美石墨黑」驚喜
高雄民進黨市議員「腦部出狀況」急送醫！加護病房治療中
女星20顆息肉塞滿腸道！證實「大腸原位癌」：想先辦告別式
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

低空逼近陸領海！美軍機EP-3E「距領海基線僅約50海里」航跡圖曝

央視公布驅離美軍機畫面　距離近到「可以看到機徽、機號」

東南亞海盜都怕他！台餐廳老闆轉行賣軍火揭血腥內幕　喊話鍵盤青年

日本自衛隊將澳軍納入「武器等防護」對象　美軍以外首例

美日印澳印度洋「非常召集」！　四大民主國家11月集結軍演

印度第二批「飆風戰機」即將就緒　預計11月接收返國

解放軍士兵「落入印軍手中」　環球時報：印方將交還迷路的軍人

阿緯替鬼鬼站台又讓女兒偷業配XD　威廉買了票..結果轉賣給朋友!!

鬼鬼吳映潔聽到男朋友..「我斷線了！」　和記者抬槓回懟：你就是我的驚喜

陳芳語曝《創造101》凌晨4點敲門不讓睡！　「直接鎖門戴耳機」…曾之喬：好帥的人

奧客加油洗車「5門全開」叫人擦　連內裝都不放過！造成後方回堵

功夫熊貓再現！外送員大力踹門 爆氣原因引熱議...網看法兩極

網紅凱咪再爆「7成都有在賣淫！」　　經紀人揭：比較有名的都住信義區

氣炸想報警！重機被移還立中柱　他怒調監視器...兇手竟是自家爸

老闆必看！牧德調薪9%還遭罷工　老董震驚改革5年終獲驚喜回報

暖心！狗孫陪輪椅伯緩慢過馬路 善心路人幫忙推...牠小跑步緊跟

丁小芹賣假包「確定要入獄」！　詐17萬判刑2年半、不得易科罰金

低空逼近陸領海！美軍機EP-3E「距領海基線僅約50海里」航跡圖曝

央視公布驅離美軍機畫面　距離近到「可以看到機徽、機號」

東南亞海盜都怕他！台餐廳老闆轉行賣軍火揭血腥內幕　喊話鍵盤青年

日本自衛隊將澳軍納入「武器等防護」對象　美軍以外首例

美日印澳印度洋「非常召集」！　四大民主國家11月集結軍演

印度第二批「飆風戰機」即將就緒　預計11月接收返國

解放軍士兵「落入印軍手中」　環球時報：印方將交還迷路的軍人

雲端最前線／中天恐撤照？馬籲蔡「懸崖勒馬」勿傷台灣民主

湖人賭城狂歡「詹皇捧盃到處逛」　卡森斯極可能回歸洛城助詹皇AD

「有人要搞我！」　太鼓人前總管堅稱清白未涉作弊

不爽分手！恐怖情人刺死前同志男友判刑10年定讞

低空逼近陸領海！美軍機EP-3E「距領海基線僅約50海里」航跡圖曝

宿醉頭痛1周！貪杯哥喝太多「診斷結果GG」　醫生嘆：頭殼壞掉了

NCC邀蔡衍明出席中天新聞台26日換照聽證會　超高規格3委員共同主持

影／摔角手打兩拳突倒地亡　白目對手以為假裝…還翻上台飛踢一腳

低收婦打零工苦撐家計！3子女1行動不便...屏東警捐助拋磚引玉

Lexus大舉縮編歐洲產品線　未來真的只靠NX車系打天下？

軍武熱門新聞

東南亞海盜都怕他！　台餐廳老闆轉行賣軍火揭血腥內幕

印度洋版非常召集　美日印澳11月集結軍演

日本自衛隊將澳軍納入「防護對象」

印度第二批「飆風戰機」11月接收返國

解放軍士兵落入印軍手中　環時：迷路的軍人

男開車上班　莫名被F-16戰鬥機爆頭

國軍史上最嚴！考績丙以下7天汰除

中印抗寒對峙　解放軍爽住湖景房

美國第六代「穿透戰鬥機」已經在飛了

共軍出這招　台灣「豪豬」變瞎子

美為何不給台有用的武器？母豬教主：通訊被共諜出賣

美宣布將出售「90億軍備」給羅馬尼亞！

他列4點分析：中共必滅亡！軍武專家回應了

美軍航母打擊群「布署南海」

更多熱門

相關新聞

解放軍東部戰區誓師影片　出征目標被「馬賽克」

解放軍東部戰區誓師影片　出征目標被「馬賽克」

解放軍戰機近期頻繁擾台，東部戰區也不斷釋出備戰消息，「東部戰區」18日在社交網站微博釋出第72集團軍的出征誓師動員大會影片，士兵在沙土地上整齊排列，向前方指揮台台敬禮，但畫面上大會橫幅被刻意打上大大的馬賽克，不公開出征目標。不過第72集團軍向來以「攻台主力」為人所知，微博網民也查覺到其中關連，留言皆是與台海有關。

中印抗寒對峙　解放軍爽住湖景房

中印抗寒對峙　解放軍爽住湖景房

我軍滯美方結餘款近2千億　每年僅80億繳庫

我軍滯美方結餘款近2千億　每年僅80億繳庫

港媒：共軍部署東風-17飛彈　為可能攻台做準備

港媒：共軍部署東風-17飛彈　為可能攻台做準備

解放軍南海軍演　北部灣實彈訓練

解放軍南海軍演　北部灣實彈訓練

關鍵字：

美軍解放軍戰機軍機

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

5隻熊拖走活撕分屍…目擊哭：吃了

網美圈7成都在賣！10萬網紅揭報價單黑幕

「國一數學題」嚇呆老爸　解答曝光超簡單

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

iPhone 12實體機曝光！記者實測卻令台灣民眾失望

吃冷凍1年酸湯子9中毒！唯一倖存者亡

峮峮強顏歡笑復工！一喊卡「心疼表情全被拍」

中鋼建案342戶「1300人還沒看」3天賣光

快拿9月中油發票出來對！光陽機車、400組離島機票中獎號碼公布

iPhone 12週五開賣　中華電綁約購機調降了

MC HotDog摘眼鏡！網看傻：認不出來

退休金限本人領取！女子推屍體進銀行

色主管抹奶油在OL胸口　老同事曝真相

修一點就好！　柴柴變鳳眼雪納瑞

載女友目睹撞車　他一秒看清提分手

更多

最夯影音

更多
阿緯替鬼鬼站台又讓女兒偷業配XD　威廉買了票..結果轉賣給朋友!!

阿緯替鬼鬼站台又讓女兒偷業配XD　威廉買了票..結果轉賣給朋友!!
鬼鬼吳映潔聽到男朋友..「我斷線了！」　和記者抬槓回懟：你就是我的驚喜

鬼鬼吳映潔聽到男朋友..「我斷線了！」　和記者抬槓回懟：你就是我的驚喜

陳芳語曝《創造101》凌晨4點敲門不讓睡！　「直接鎖門戴耳機」…曾之喬：好帥的人

陳芳語曝《創造101》凌晨4點敲門不讓睡！　「直接鎖門戴耳機」…曾之喬：好帥的人

奧客加油洗車「5門全開」叫人擦　連內裝都不放過！造成後方回堵

奧客加油洗車「5門全開」叫人擦　連內裝都不放過！造成後方回堵

功夫熊貓再現！外送員大力踹門 爆氣原因引熱議...網看法兩極

功夫熊貓再現！外送員大力踹門 爆氣原因引熱議...網看法兩極

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面