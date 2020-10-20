央視公布驅離美軍機畫面　距離近到「可以看到機徽、機號」

記者蔡紹堅／綜合報導

央視20日公布解放軍空軍驅離美軍戰機的影片，從影片中可以發現，解放軍飛行員以雙語進行警告，並一直緊跟在後進行跟蹤監視，但對方戰機並沒有青已撤離，雙方戰機的距離一度非常接近，已可清楚看見機徽、機號。

解放軍飛行員駕駛戰機升空後，隨即跟蹤監視逼近的外機，並以雙語進行警告「我是中國空軍，注意！你已進入中國軍機活動空域，危及飛行安全，表明你的國籍、身份和飛行目的。」

▼解放軍戰機緊跟在後進行跟蹤監視。（圖／翻攝央視）



不過，對方戰機並沒有立即遠離，而是持續逼近，解放軍戰機內的座艙警告訊號持續亮起，雙方的距離近到可以清楚看見對方的機徽、機號。

執行該次任務的解放軍飛行員羅威表示，通常他們起飛之後，對方發現他們的戰機進入警戒空域之後，都會選擇離開，但那一天沒有，「我們即使在這裡做警戒的時候，對方仍然向我方的領海線逼近。」

羅威指出，與對方的距離非常接近，已經能看清楚機號、機徽，但對方的飛機還向他們壓縮間隔，「對方干擾我們對他進行跟蹤監視，我立刻在他的尾後方做出S轉彎，始終跟在後方跟蹤監視，對方發現透過盤旋、壓坡度等方式無法擺脫我的時候，才終於遠離，飛向公海。」

▼雙方戰機距離非常接近，已可看清機號。（圖／翻攝央視）

