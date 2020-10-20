宿醉頭痛1周！貪杯哥喝太多「診斷結果GG」　醫生嘆：頭殼壞掉了

▲喝太多酒神經發炎。（圖／翻攝自爆怨2公社）



記者黃可昀／綜合報導

大量飲酒隔天容易出現宿醉症狀，包括頭痛、想吐等等，但這竟然是腦袋壞掉的徵兆？一名男子表示，上周喝完酒隔天頭痛欲裂，而且一痛就是將近1周，他才驚覺不太對勁，想不到醫生竟告知他這是「喝到頭殼壞掉了！」

原PO在臉書社團「爆怨2公社」表示，他醒來就感覺到頭痛感很強烈，但當下只把這視為宿醉所以沒多想，「結果一痛就是快一個禮拜」，後來實在受不了跑去看神經內科，醫生診斷出他是飲酒過量引發神經發炎，白話一點就是「喝到頭殼壞掉了」，但這不是什麼嚴重的問題，回家吃個藥就會漸漸康復。

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▲理性飲酒以免傷身。（示意圖／翻攝pakutaso）



當醫生脫口而出「喝到頭殼壞掉」，旁邊的護士還忍不住噗哧一笑，害他尷尬到想鑽地洞，回家PO文抱怨，「都跟你說我很久沒喝了，講那什麼幹話⋯旁邊的護士還跟著笑！」想不到大半年沒喝酒，一喝就把腦袋都喝壞了，實在哭笑不得。

網友看完這段對話紛紛回應，「對不起我的嘴角不爭氣的上揚了」、「喝太少啦，我就沒痛過」、「大半年沒喝…一次把它補回來」、「喝太少，每天喝適應了就不會了。」

本站曾報導《喝酒宿醉頭痛超痛苦！5個必知科學「解酒方法」簡單又有效》，隔天醒來發現自己嚴重宿醉，有幾項急救的方式，最快的就是補充「碳水化合物」，讓大腦有足夠的血糖可以運作，可緩解頭痛症狀，這也是為什麼很多人宿醉隔天起床會喝一點蜂蜜水或果汁來補充糖分。

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