高市議員江瑞鴻「腦部出狀況」急送醫　加護病房治療中

▲高雄市議員江鴻瑞19日晚間傳出疑腦中風緊急送醫，目前正在加護病房治療中。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖、徐愷昕／高雄報導

民進黨高雄市議員江瑞鴻19日晚疑腦部出現狀況緊急送醫，目前正在加護病房治療中。據了解，江瑞鴻是因頭痛前往門診就醫，經醫師評估認為狀況有異，在執行細項檢查後才住進加護病房。

江瑞鴻現年56歲，深耕仁武區多年，過去曾任鄉民代表、里長以及農會理事長，2年前參選高雄市議員當選。而從議員本人臉書可知，他17日才參與資深鄰長表揚活動，當時臉上氣色相當好，並無任何異狀。

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