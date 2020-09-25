苗栗男腦中風半邊無力！靜脈雷射治療活化血液改善病況

▲院長陳泰安表示，靜脈雷射治療應用廣泛，患者可與醫師討論。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名67歲的李姓男子，因腦中風導致右半邊肢體無力，為協助他恢復原有功能，醫師為他安排復健並搭配雷射靜脈治療，幫助神經修復。經過近1個月的治療，李男的運動功能及肢體感覺異常的症狀獲得改善，讓原本因腦中風沮喪的他，更有信心努力復健。

後龍診所院長復健科醫師陳泰安表示，靜脈雷射治療是利用光纖導管將低能量的紅色生化雷射光，從手臂靜脈導入後照射體內的血液與細胞，幫助粒線體產生更多能量，增加紅血球的攜氧量與彈性，協助白血球調節身體的免疫系統，並清除體內容易致癌的自由基。

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▲靜脈雷射治療可以幫助病人改善病況，也可做預防保健。（圖／記者黃孟珍翻攝）

陳泰安指出，根據研究及多家醫學中心臨床人體試驗，靜脈雷射治療在脊髓損傷、腦中風、糖尿病、心血管疾病、失眠、耳鳴、氣喘等疾病上，都能幫助病人明顯改善現有病況。除了疾病治療之外，也可降低血液黏稠度、抑制血栓形成，預防心肌梗塞及中風，同時穩定血糖、血壓、血脂、及協調交感和副交感神經的功能，改善情緒與睡眠品質。

陳強調，靜脈雷射治療在國內多家醫學中心皆已使用並幫助病人改善病況，為能造福苗栗鄉親，後龍診所特率先引進其設備與技術，現行除幫助腦中風病人獲得良好改善之外，對於慢性失眠的病人，也明顯縮短他們入睡的時間。靜脈雷射治療應用廣泛，建議治療前可與醫師討論，找出適合的治療方式。

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