健美選手中風投靠館長…怒告前東家工作血汗！求償500萬結果曝

▲館長陳之漢於5月直播時，不捨陳金鷹腦中風半身癱瘓，痛批他前東家血汗工作害慘年輕人。（圖／翻攝Youtube「寶寶愛館長」）

記者羅志華／台北報導

健美選手陳金鷹3度中風，導致身體左側癱瘓，花費大量時間金錢復健，事後投靠館長陳之漢旗下，並對前東家龍品國際提告，控訴超時工作對身體造成極大損害，依職業災害求償533萬餘元，北院日前判他敗訴，龍品免賠。

館長同情陳金鷹的遭遇，於5月直播時，痛批龍品老闆讓陳金鷹不當使用藥物，又讓他超時工作，最後導致他3度中風，花費400萬元復健，身材更因傷完全消風。

▲龍品國際老闆拍片反擊，稱陳金鷹會中風，是因他長年高血壓病史導致，反批館長沒搞清楚就批評。（圖／翻攝Youtube「Kshow真實娛樂」）

而龍品老闆也在Youtube「Kshow真實娛樂」頻道中，提出新北檢不起訴書反擊，指陳金鷹中風最可能是因高血壓病史所致，沒足夠證據說明是與超時工作有關，且陳金鷹第三次中風是在離職後，反批館長只聽一方說法，便在直播上攻擊，害他被館粉出征。

陳金鷹控訴，他於2012至2017年期間身兼多職，每天工作超過16小時、全年無休，並於2017年7月在台南門市上班時，因操勞腦中風就醫，2個禮拜出院後，還沒恢復又被老闆要求回去工作，2天後再度中風，無奈於2017年9月離職後，又於2018年6月三度中風，依工資補償、看護費、精神撫慰金等，向龍品國際求償533萬5780元。

龍品表示，陳金鷹上班前期，只有需要時才會讓他排班，擔任台南門市店長期間，上班時間表訂下午2點到9點半，而在2017年兼任台南店長、北市健身房督導期間，他皆可自由調配工作時間，公司從未強迫超時工作，反而是陳金鷹有長年高血壓病史，又常不假外出吃喝玩樂，甚至翹班多日旅遊，說是職業災害導致中風沒道理，且他2017年7月第一次中風，卻到了2019年7月才提告，已超過2年追訴期。

法官調查，陳金鷹於2017年7月中風前，已有長年高血壓病史，難以認定是因工作導致中風，且陳金鷹因腦中風，在新北地撿提告傷害，龍品也獲不起訴處分，不起訴書內引成大醫院報告指出，「該病人有長期高血壓病史，其顱內出血最可能係因血壓控制不良所致，無法判定工作時間過長，是否導致高血壓及顱內出血」。

另外，依陳金鷹IG及Line的對話紀錄，顯見他經常跟朋友在外喝酒或出遊，且龍品也對他店長職務，採取不打卡、較為彈性的工作時間管理，法官認定，陳金鷹沒提出足夠證據，說明腦中風是因工作導致，主張超時工作、全年無休的部分，也被自己的社群紀錄打臉，判他敗訴。

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