得罪財神爺！　30年資深師控遭南開科大逼退：把學生寵成奧客

圖文／鏡週刊

南開科大資深教師關維侊因一名學生上課態度不佳、經常缺課，連期末考都沒參加，因此決定把他當掉，也拒絕校方讓他補考的要求，不料，這位「尊貴」的學生反而投訴學長，謊稱關老師叫他「滾出教室」，關師竟因此被學校逼退，他投訴教評會，卻被抹黑為「與學生衝突」，他感慨的說，把學生寵成奧客，踐踏教師尊嚴，令人痛心。

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被逼退的資深教師關維侊告訴記者，2018年4月，L姓學生不僅遲到，沒帶教材，上課還趴著，老師請他與隔壁同學一起看講義，他也不甩，於是關維侊說：「請不要影響其他同學，你以後可以不來上課，我會讓你過」。

L姓學生當時暗中錄音蒐證，然後站起來，甩都不甩老師，逕自走出教室，當天他就跑去找校長投訴，還謊稱老師叫他：「滾出教室」。隔日，副校長許聰鑫（現任校長）把關維侊叫去罵一頓，要他留住學生。

關維侊無奈，釋出善意，請同學傳簡訊給L生，表示，只要他來考期末考，一定有學分，沒想到，該生不參加考試，校方逼關維侊為他一人出題，讓他補考，關師拒絕，卻因此被拔掉導師與語言中心副主任職務。

關維侊說，在南開科大的「點數制度」，拔掉這2職務，等於要被汰除，這是變相逼退，於是他投訴系、院、校三級教評會，但副校長主導的教評會，竟然聲稱因為他與學生衝突，影響學生學習，把學生不爽參加期末考的責任全推給他。

最後，關維侊自認大勢已去，於是選擇退休，不過，他還是極力為自己的清白奮戰、多次向教育部陳情，但教育部卻以「大學自治」為由，把他的陳情文轉給南開科大校方，要學校「妥為處理」。

關維侊最後語重心長地說：「我知道現在很多大學跟學店差不多，但也不能把學生寵成奧客，還不分是非地助紂為虐。我損失5年教職、5百萬元薪水事小，但大學老師的尊嚴被踐踏，實在令人痛心！」



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