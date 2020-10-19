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準司法官宿舍偷拍男室友還誤傳群組！學生白眼大爆料　下場出爐

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該名學員在司法官學院宿舍，用手機偷拍室友更衣。

圖文／鏡週刊

司法官學院是我國培訓司法官最重要的基地，完成受訓的學員將被分發至法院或檢察署擔任法官、檢察官，擔負斷人是非、定人生死的重責大任，品性要求更為嚴格，沒想到本刊接獲爆料，指一名正在司法官學院受訓的男學員，年初偷拍同寢室男同學更衣照，還曾把照片誤傳到同學間的群組。學院經過調查，認定該名學員言行不檢，對他處予2支申誡。

司法官學院宿舍雙人房約4坪大，空間無間隔，同住的人都可清楚看見對方的一舉一動。（翻攝法務部官網）

位於台北市基隆路和辛亥路口的司法官學院，負責訓練、培養優秀的司法官，若有不適任的司法官學員，學院負有淘汰的責任，只是未來將手握司法權柄、斷人是非的學員，受訓期間的操行成績為獨立評分，不影響分發，歷屆學員因此鮮少傳出品行不佳、人格有瑕疵者遭到退訓。

司法官學院（圖）接獲告發，立即召集外部專家學者進行調查，最後懲處該名學員2支申誡。

本刊近日卻接獲爆料，指司法官學院發生一起學員在寢室偷拍同學更衣的事件，操行明顯不符外界對司法官的要求，最後卻僅受申誡2支處分，並未遭到退訓，而在司法界引起議論。

本刊調查，這名學員偷拍室友的行為被認定屬實且遭處分後，至今仍持續受訓，目前已被分配至某院檢實習，若順利結訓，將於明年8月正式分發，成為司法體系的一員。

該名學員常在臉書分享生活照，到機關參訪也隨手拍攝院長蔡碧玉。（翻攝臉書）

知情學員透露，該名學員愛用手機偷拍的行為，早就有跡可循，平常上課時，大家多專心在聽講師上課或緊盯電腦螢幕，這名學員卻不時拿出手機，對著同學做出疑似拍照的動作，突兀的行為，早就引起許多同學的白眼。

司法官學院回應

「鏡週刊報導，本學院學習司法官因未經其他學員同意，任意對其拍攝照片等之不當行為，本學院前於獲悉上情後，立即經法定程序調查，並為適當之懲處在案。

對於學習司法官之品德考核，本學院向來秉持與現職司法官相同的倫理規範標準，學員如有言行不當，有損司法官學員之形象者，均會依情節議處，適時導正，如情節重大符合廢止受訓資格者，也會嚴予汰除，務使每一位學員均能符合適任司法官之能力與道德標準。我們會再持續強化學員的司法倫理教育。」

 

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