七縣市力推20條特色步道　同步簽署反對萊豬進口聲明

▲嘉義市長黃敏惠為蘭潭後山步道宣傳 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

因應國民旅遊需求倍增及提升中台灣能見度，中部七縣市共同推動「出遊吧！觀光步道森遊會」聯合行銷活動，精選20條特色步道，民眾在活動期間，只要在步道設置的打卡牆拍照上傳，即可參加四重抽活動，最大獎為汽車1台，嘉義市蘭潭後山步道也入列，邀請全國民眾趕緊來玩一波!

中台灣區域治理平台已經邁入第二年，彰化縣政府主辦「中臺灣區域治理平台七縣市首長會議暨觀光步道聯合行銷啟動記者會」，並由嘉義市、彰化縣、臺中市、南投縣、苗栗縣、新竹縣及雲林縣七縣市首長共同宣布平台達成23案合作項目，並就空污環保議題，再次簽署減煤減碳降空污共同聲明。

同時也因應疫情對各行各業造成的衝擊，七縣市除了共同推動防疫機制，在疫情減緩後，透過平台議題小組積極合作，搶攻中臺灣地方特色步道旅遊市場，精選七縣市20條步道，今日同時啟動聯合行銷活動儀式，宣告活動起跑。

▲嘉義市長黃敏惠簽署反萊豬宣言 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠參與記者會時指出，加入中台灣區域治理平台意義重大，針對空污問題，她表示嘉義市沒有工業，因屬於下風處及地理環境的因素，因此受到很大的影響，呼籲中央正視民意。此外她也提及此次觀光步道森遊會，中部七縣市的每一條步道都是精挑細選，嘉義市的蘭潭後山步道非常美麗，嘉義市人都知道不用走太遠，就近就有步道可以天天運動，歡迎大家一起來拚觀光。

▲反萊豬為食安把關大合照 。（圖／記者翁伊森翻攝）

今日記者會中，七縣市首長並在會前達成發表堅決反對萊豬進口的共同聲明，也對於近日萊克多巴胺引發沸沸揚揚的討論提出建言。黃敏惠市長認為要創造世代宜居，環境的永續是最重要的，她強調環境的永續不是口號，是具體的行動，拒絕不健康的豬肉進入校園及城市，真心真意向中央呼籲，希望中央一起來捍衛及為人民的健康把關。

▲觀光步道森遊會大合照 。（圖／記者翁伊森翻攝）



內容豐富多元，因應2020爆款遊戲-動物森友會所引發的全球熱潮，七縣市也趕上這一波，推出「出遊吧!觀光步道森遊會」，以可愛的動森風格繪製成青山綠水、登山步道，邀請全國民眾打卡拍照上傳抽好禮，同時來趟生態小旅行。此次精選20條步道分別為新竹縣「大崎棟桐花步道、飛鳳山步道、鳳崎落日登山步道」、苗栗縣「仙山登山步道、火炎山南鞍古道、馬那邦山登山步道」、臺中市「大坑10號登山步道、新田登山步道、鰲峰山步道」、彰化縣「八卦山天空步道、藤山步道、十八彎古道」、南投縣「竹山瑞龍瀑布步道、信義鄉雙龍瀑布天時棧道、埔里虎頭山鯉魚潭登山步道、鹿谷長源圳生態步道」、雲林縣「雙尖步道（大尖山與二尖山）、萬年峽谷步道、杉林步道」及嘉義市「蘭潭後山步道」。

主辦單位指出，此次活動命名為「7縣市特色觀光步道1357打卡四重抽」，活動自今(109)年10月9日起至12月31日止，民眾只要完成1、3、5、7個縣市各1條步道與活動主視覺合照，並上傳活動網站即可參加四重抽獎，獎品包含汽車1台、美利達自行車6台、8,000元歐都納提貨券10名及市值300元之7縣市特色禮品，總獎項計717份多重好禮，歡迎全台民眾把握機會來中台灣衝一波，把大獎抱回家。