不確定性下的全球新秩序　世新經濟學術研討會跨國熱烈探討

▲ 世新大學廖鴻圖副校長(左7)與現場師生合影。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

2020年是個詭譎多變的一年，在新冠肺炎疫情蔓延全球下，加上以美中為首的緊張國際關係，打亂世界原有秩序，「不確定性」為全球經濟增添許多變數。已連續舉辦22年的「世新經濟學術研討會」即以「不確定性下的全球新秩序--台灣的機會與挑戰」為主題，邀請美、日學者透過視訊方式與台灣各領域學者於10月17日齊聚世新大學管理學院，以經濟思維來面對此一不確定年代，並探討政府與產業之因應策略。

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▲ 美國普查局Keith Finlay分享疫情下即時數據分析之重要性。

美國普查局(U.S. Census Bureau)的經濟研究員Keith Finlay首先提到，為訂定政策以回應又快又猛的新冠肺炎疫情，政府需要正確且即時的資料，但依賴傳統調查方法的政府統計系統有相當多侷限，Keith Finlay詳細介紹如何以新型態統計方法與非傳統的調查技術取得即時寶貴資訊，藉以提供政府決策時的重要參考。然而，這些都需要在資料管理及設備上有超前部屬的大量資源投入。

▲ 大阪大學Reio Tanji以美國職棒大聯盟進行實驗經濟學分析。

美國職棒大聯盟(MLB)也一度因疫情陷入停賽，來自日本大阪大學(Osaka University)的Reio Tanji以美國職棒大聯盟的準實驗資料檢驗參與者參考點偏好行為與其貨幣誘因，讓與會者對於近年快速興起的實驗經濟學有更深一層的認識。此外，嚴峻疫情下遠距醫療已成為可行的替代醫療模式，中國醫藥大學何秉樺教授以 2018年台灣首例之「遠距醫療門診」為研究對象，利用問卷方式瞭解病患之特徵與重複回診遠距醫療的關鍵因素，並提供台灣將來在遠距醫療發展上的實務建議。

▲ 美國賓州Juniata College的Wei-Chung Wang教授透過視訊擔任評論人，並提醒與會者要格外珍惜台灣防疫成果。

本次研討會同時頒發「世新大學經濟學系碩士論文獎」，包含最佳論文一名獎金50,000元及佳作兩名獎金各5,000元，獎金由世新大學講座教授薛琦所捐贈。

▲ 世新經濟碩士畢業生徐建華榮獲最佳碩士論文獎及獎金50,000元。