　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不確定性下的全球新秩序　世新經濟學術研討會跨國熱烈探討

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

世新大學廖鴻圖副校長(左7)與現場師生合影。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學廖鴻圖副校長(左7)與現場師生合影。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

2020年是個詭譎多變的一年，在新冠肺炎疫情蔓延全球下，加上以美中為首的緊張國際關係，打亂世界原有秩序，「不確定性」為全球經濟增添許多變數。已連續舉辦22年的「世新經濟學術研討會」即以「不確定性下的全球新秩序--台灣的機會與挑戰」為主題，邀請美、日學者透過視訊方式與台灣各領域學者於10月17日齊聚世新大學管理學院，以經濟思維來面對此一不確定年代，並探討政府與產業之因應策略。

美國普查局Keith Finlay分享疫情下即時數據分析之重要性。（圖／世新大學提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 美國普查局Keith Finlay分享疫情下即時數據分析之重要性。

美國普查局(U.S. Census Bureau)的經濟研究員Keith Finlay首先提到，為訂定政策以回應又快又猛的新冠肺炎疫情，政府需要正確且即時的資料，但依賴傳統調查方法的政府統計系統有相當多侷限，Keith Finlay詳細介紹如何以新型態統計方法與非傳統的調查技術取得即時寶貴資訊，藉以提供政府決策時的重要參考。然而，這些都需要在資料管理及設備上有超前部屬的大量資源投入。

大阪大學Reio Tanji以美國職棒大聯盟進行實驗經濟學分析。（圖／世新大學提供）

▲ 大阪大學Reio Tanji以美國職棒大聯盟進行實驗經濟學分析。

美國職棒大聯盟(MLB)也一度因疫情陷入停賽，來自日本大阪大學(Osaka University)的Reio Tanji以美國職棒大聯盟的準實驗資料檢驗參與者參考點偏好行為與其貨幣誘因，讓與會者對於近年快速興起的實驗經濟學有更深一層的認識。此外，嚴峻疫情下遠距醫療已成為可行的替代醫療模式，中國醫藥大學何秉樺教授以 2018年台灣首例之「遠距醫療門診」為研究對象，利用問卷方式瞭解病患之特徵與重複回診遠距醫療的關鍵因素，並提供台灣將來在遠距醫療發展上的實務建議。

美國賓州Juniata College的Wei-Chung Wang教授透過視訊擔任評論人，並提醒與會者要格外珍惜台灣防疫成果。（圖／世新大學提供）

▲ 美國賓州Juniata College的Wei-Chung Wang教授透過視訊擔任評論人，並提醒與會者要格外珍惜台灣防疫成果。

本次研討會同時頒發「世新大學經濟學系碩士論文獎」，包含最佳論文一名獎金50,000元及佳作兩名獎金各5,000元，獎金由世新大學講座教授薛琦所捐贈。

世新經濟碩士畢業生徐建華榮獲最佳碩士論文獎及獎金50,000元。（圖／世新大學提供）

▲ 世新經濟碩士畢業生徐建華榮獲最佳碩士論文獎及獎金50,000元。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
好友牽線…她40歲第一次約會就遭性侵！　惡狼下場慘了
快訊／大雨＋強風夜襲！東北風再灌水彈　北北基宜連日雨防坍方
明師中醫涉集體逃漏稅至少5億！　月入50萬竟退稅1萬
五月天跨年場曝光！　高市觀光局長備詢說溜嘴
這周不只有颱風！首波東北季風恐來襲　北台降溫「最冷時刻曝」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

宜蘭鐵路高架化正式核定　交部將再加速完成高鐵延伸宜蘭評估

翡翠水庫蓄水回升　大台北用水110年1月底無虞

不確定性下的全球新秩序　世新經濟學術研討會跨國熱烈探討

運安會指管理缺失釀普悠瑪18死　台鐵：尊重，積極辦理18項改善

「2年過去台鐵改善多少？」　鐵道學會看運安會普悠瑪報告給4聲明

快訊／大雨+強風夜襲4縣市！東北風再灌水彈　北北基宜連日雨防坍方

百年老屋「黑美人大酒家」期間限定開放！大稻埕本草派對10/30開跑

桃園樂活重陽節！繪畫書法聯展情意深...說故事比賽體現生命意義

這周不只有颱風！首波東北季風可能來襲　北台降溫「最冷時刻曝」

打卡送限量餐券！大佳河濱假日餐車市集　分享美食傳遞幸福

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

鄭容和看Jessi「比劃牛奶」瞬間當機！　全昭旻指定PK他「先補口紅」ＸＤ

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

清潔劑擠太多？綁上秒控制用量　束帶「4個實用妙招」省錢又便利

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

盧廣仲搭Uber飆唱《刻在我心底的名字》！　塞車太久連唱4首…司機認出本人好驚喜

72歲伯「賣700萬房」娶25歲妻！　高調PO文遭買主打臉：只花55萬

宜蘭鐵路高架化正式核定　交部將再加速完成高鐵延伸宜蘭評估

翡翠水庫蓄水回升　大台北用水110年1月底無虞

不確定性下的全球新秩序　世新經濟學術研討會跨國熱烈探討

運安會指管理缺失釀普悠瑪18死　台鐵：尊重，積極辦理18項改善

「2年過去台鐵改善多少？」　鐵道學會看運安會普悠瑪報告給4聲明

快訊／大雨+強風夜襲4縣市！東北風再灌水彈　北北基宜連日雨防坍方

百年老屋「黑美人大酒家」期間限定開放！大稻埕本草派對10/30開跑

桃園樂活重陽節！繪畫書法聯展情意深...說故事比賽體現生命意義

這周不只有颱風！首波東北季風可能來襲　北台降溫「最冷時刻曝」

打卡送限量餐券！大佳河濱假日餐車市集　分享美食傳遞幸福

辛耘跟進高啟全投資祿億　攻大陸再生晶圓商機

爸爸162、媽媽175cm！　《跑男》王祖藍2歲女兒曝光…網呼：一看就遺傳媽

他擦槍走火子彈「射穿小弟弟」　泌尿科權威：整組壞光光要截肢

僅2成申辦！停灌補償申請只到10/26...鄭文燦：請中央延長期限

三大名師推薦熱門潛力股！　泛用樹脂、流感疫苗受惠股...6檔報你知

因李孝利爆紅…BLOO「群聚吸食大麻」遭起訴　《SMTM》冠軍也在！

外交部：「戰狼外交」已引國際反感　請大陸深切檢討

宜蘭鐵路高架化正式核定　交部將再加速完成高鐵延伸宜蘭評估

發文力挺！　韓國瑜：中天一關門「台灣民主也會關門」

吃了準備CPR！住院醫死不碰「10大禁忌食物」曝：水果就占4種

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

生活熱門新聞

即／3夾擊！豪大雨彈又炸4縣市

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

阿嬤硬擠車格　刮花60萬重機拒賠

Roots外套「28折變750元」　大媽掃光30件

突遭辭退！她不滿薪水算法反挨轟

石二鍋要等200組　網讚「生意好」1原因

妻難產去世！25歲單親爸求救反被罵爆

男友手機出現「駕駛座肉色照」！她第六感警報響起

「國一數學題」嚇呆老爸　解答曝光超簡單

都市搬到鄉下怎適應？　人妻超有感：台北人真的好可憐

72歲阿伯娶老婆　「25歲網紅嫩妻」回應了

快訊／大漢橋尖峰時段車禍！引道塞爆

快訊／要道「北山大橋」事故！汐止交通全癱瘓

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

網美圈7成都在賣！10萬網紅揭報價單黑幕

女兒上廁所目睹爸殺媽　他一起悶死2女：爸爸對不起妳

丁小芹假包案件　判刑2年半定讞

《我的婆婆》她消失17集終於出現！　「揭女兒身世」逼哭網友

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

退貨遠征隊換Lovelyz粉黑服！網笑華莎穿錯

即／3夾擊！豪大雨彈又炸4縣市

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

即／高雄某高職17歲女學生墜樓！　「5F→1F」送醫治療中

建中怪物6塊腹肌私照曝　網友暴動

羅志祥「拒接新節目」坤達補位！

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

阿嬤硬擠車格　刮花60萬重機拒賠

基隆男在友人面前「癱軟倒沙發亡」！妻奔醫院崩潰

修一點就好！　柴柴變鳳眼雪納瑞

更多

最夯影音

更多
餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝
高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

鄭容和看Jessi「比劃牛奶」瞬間當機！　全昭旻指定PK他「先補口紅」ＸＤ

鄭容和看Jessi「比劃牛奶」瞬間當機！　全昭旻指定PK他「先補口紅」ＸＤ

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面