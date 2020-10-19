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高雄輕軌爭議難解！二階傳延至2024？捷運局：目前無展延計畫

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▲▼高雄環狀輕軌,高雄輕軌,大眾運輸工具,軌道運輸,觀光,旅遊,輕軌,高雄捷運,高捷,交通。（圖／記者李毓康攝）

▲高雄環狀輕軌。（資料圖／記者李毓康攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市環狀輕軌二階爭議不斷，工程原定於2021年6月完工，不過卻碰上爭議路段等問題，至今仍未有具體進展，近日更傳出捷運局內部打算將工期展延至2024年。對此，高雄市府捷運工程局澄清無此規劃。

高雄市政府捷運工程局局長吳義隆18日指出，對於媒體報導輕軌建設將展延工期到2024年，表示目前並無此規劃。吳義隆並強調，相關工程在前市長韓國瑜上任後完全停擺，至今已延宕一年半，才導致明年6月完工的期程面臨展延的壓力，但陳其邁市長上任後積極應對，並且加強溝通，期盼能讓輕軌早日復工。

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吳義隆表示，陳其邁就任後立即指示市府團隊，以多數人的公共利益為依歸，兼顧少數民眾的不同意見，在路線不變的前提之下，進行各種路型方案的交通模擬試算，包括路廊北移與停車位的規劃等。希望以科學且具體的模擬結果，與沿線市民進行溝通，讓輕軌能夠盡快復工；吳義隆再次強調，高雄市政府目前並無展延工期的規劃。

高雄市長陳其邁也出面澄清：「捷運局並沒有所謂展延到2024年的規劃，但是我的立場很清楚，我們現在做任何的準備，就是為了輕軌的復工，包括路線不變、路型調整，所以包括整個路口、路型，有一些我們提的不同的方案，譬如說路段路口的車站設計，包括停車位的部分，我們都全力來解決，希望說在這些科學的證據，包括動態評估、停車位或整個道路的路型，做一些不同更優化的方案出來之後就立刻動工，立刻復工。」

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