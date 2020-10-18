不爽女友被人載！他吃醋喊「又一個我沒聽過的」…真相曝光網笑翻

▲女網友調皮的回覆男友。（圖／翻攝自Dcard）

記者施怡妏／綜合報導

有些男孩戀愛時占有慾很強，討厭另一半和異性互動，肢體接觸更是大忌，很多情侶常常也會因為吃醋而吵架。有女網友分享情侶日常，男友早上起床後，詢問女友「有沒有人載妳去上課」，沒想到她竟調皮的回覆，「一個男生，楊X翔」，男友瞬間爆氣「又一個我沒聽過的！」真相曝光後全場笑翻。

該名女網友在「Dcard」發文，PO出和男友的對話紀錄，男生在訊息中問「有沒有人載」，她則回「有阿，一個男的，你不認識」，男友醋勁大發不悅的回說「好阿，快講是誰」。下一秒女友說出一個名字「楊X翔」之後，男友傻眼回覆「他是誰，又冒出一個我沒聽過的」。

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▲情侶間搞怪的日常笑翻許多網友。（示意圖／pixabay）

隨後她公佈身份，照下一張在公車的照片，並表示「我也沒聽過阿」。原來楊X翔的真實身份是一名公車司機，男友看到後大笑直呼「妳真幽默」。

可愛的日常互動，讓許多網友看完後紛紛大笑表示，「公車司機都是國民男友」、「那個火瞬間燒起來，又瞬間被澆熄」、「X翔太壞了吧」、「我還想說怎麼沒幫對方碼名字結果是司機」、「本來以為是感情文，原來是搞笑文」、「剛以為是女友又讓別的男生戴綠帽」、「我也這樣說過，只是我是計程車」。