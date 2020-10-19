中選會：黃捷、王浩宇、陳致中、高閔琳「罷免案」首階段連署達標

▲王浩宇、陳致中、黃捷、高閔琳。（圖／翻攝自罷免王浩宇臉書、記者吳世龍攝、記者洪靖宜翻攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院內政委員會19日邀請中選會主委李進勇進行業務報告並備詢。根據中選會書面報告指出，今年度辦理4項地方民意代表罷免案，包括桃園市議員王浩宇、高雄市議員黃捷、高閔琳、陳致中，皆已完成第一階段提案的連署門檻。

根據中選會書面報告，今年已辦理高雄市第3屆市長韓國瑜罷免案、辦理4項地方民意代表罷免案、辦理高雄市第3屆市長補選等業務。中選會也成立社群媒體假訊息澄清舉報專責小組，今年5月5日至10月16日，共接獲舉報190筆，其中臉書舉報174筆、Youtube舉報16筆。另外，今年中選會也受理全國性公民投票案，截至10月16日為止，共計有6案。

報告內容指出，其中4項地方民意代表罷免案，包括桃園市議員王浩宇、高雄市議員黃捷、高閔琳、陳致中，皆已完成第1階段提案門檻。其中，王浩宇罷免案已在10月13日向中選會送出第2階段連署書，由中選會查對名冊中。

報告提及，中選會目前已完成公投電子連署系統建置，並委託第三方廠商完成資安檢測、修正，8月5日完成系統資安檢測改善及導入本會資訊安全管理制度，行政院資通安全處於10月7日進行安全稽核作業，待測試無虞後將盡速上線。