「女友洗澡」恐怖男友破門拖出　性侵2次、逼她大街下跪磕頭

▲恐怖男友威脅「把你全裸丟上街」，女友嚇壞磕頭道歉仍遭性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

男女交往好聚好散，變成恐怖情人真的母湯。高雄市一名周姓男子因為與同居女友小美（化名）吵架，竟然把正在洗澡的女友從浴室拖出，威脅要把對方推到街上讓人看裸體，隨後更強迫對方發生性行為。高雄地院法官審理後，依強制性交罪嫌，判處周男5年有期徒刑，同時必須賠小美80萬元，可上訴。

根據判決書顯示，周男2018年11月10日與女友小美發生爭執，隔天（11日）下午將正在洗澡的女友從浴室拖出，恫嚇要把對方拖到外面馬路「全裸下跪道歉」，小美嚇得趕緊磕頭道歉，他見狀卻色心大起，將對方抱上床性侵得逞，期間還不停口出穢言侮辱。

兩人同日晚間又再次發生爭執，他故技重施將小美拖到客廳，威脅要把小美衣服脫光並拉到馬路，接著又將對方抱上床二度性侵，完全不管小美狂喊「不要」、「很痛」瘋狂掙扎，他最後以幾乎暴力的手段性侵得逞，並導致小美的全身有多處擦挫傷。

▲小美在掙扎、抵抗的過程中，造成全身多處擦挫傷。（圖／CFP）

所幸小美後來趁隙逃跑，衝住家到附近的競選服務處避難，同時打電話給朋友求助，經服務處人員協助報案，周男的恐怖行徑才因此曝光。周男出庭時完全否認犯行，堅稱與小美是情侶，當時雙方是兩情相悅發生性關係，並沒有所謂的性侵行為發生。

高雄地院法官認為，儘管周男矢口否認犯案，但根據醫院病例證明，兩次衝突使小美患上創傷壓力症候群，看見類似周男身材的人就會害怕，加上小美驗傷報導、相關證人證詞，審酌後不採信周男說詞，依強制性交罪嫌，判處周男5年有期徒刑，同時必須賠小美80萬元，可上訴。