古都馬登場！台南騎士怨困車道　警竟回：你選的市長辦的…他氣炸

▲台南古都國際半程馬拉松18日登場，但卻發生民眾跟交管起爭執事件，台南警局表示會檢討改進。（圖／記者林悅翻攝）

記者陳韻如／台南報導

台南古都國際半程馬拉松於18日清晨登場，但因交通管制，導致許多民眾必須繞路而行。一名騎士表示，自己因為被困在車道中，於是向警方詢問該怎麼走，沒想到警方竟回他，「你們選出的市長辦的，誰叫你選他？」讓他氣得在臉書發文痛罵警方囂張跋扈。

這名騎士在臉書上表示，自己18日清晨剛下班準備回家，但騎車返家路段剛好碰上馬拉松比賽，而因為交通管制，他繞了3條路都繞不出管制路線，而被困在車道中，但沒想到當他開口詢問警方，「該怎麼繞過去、要等多久」時，警方竟回他，「你們自己選的市長辦的，誰叫你們選他？」雙方因此發生口角。

騎士事後爆氣在臉書發文痛罵，「請問公權力是拿來白木嘴砲用的？？真的是社會的悲哀，後來大家爆發了，你怎麼不再秋條呢？因為太多人不相信有那麼有種的警察，歡迎有管道的人幫我調行動側錄，樹林街和南門路路口的阿SIR，你會紅翻天，幹話你真的很會講，你要是剛好有看到，勇敢一點，把側錄放上來，讓大家看看你多有種，嘴巴有多秋，不要當個俗仔流氓欺負剛下班的老百姓啦」。

這篇文章曝光後，引起網友怒火，而台南市警二分局也立刻出面回應，「業經本分局查處，將對員警執行管制作為言行不妥情事檢討改進，並加強教育訓練。」

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