新婚1年！台大女抓包夫偷吃學妹7個月　手機藏「下空特寫照」崩潰

▲女子抓包丈夫外遇，時間還長達7個月，憤而對小三提告求償，獲賠40萬。（示意圖／取自pakutaso）

記者陳韻如／台北報導

台大女校友小君（化名）察覺丈夫阿坤（化名）行蹤詭異，進而發現丈夫跟自己台大的學妹小婷（化名）發生婚外情，2人還拍下性愛影片，氣得小君到法院提告求償。法院審理後，判小婷須賠償小君40萬元。

小君主張，她與阿坤2018年3月間結婚，並育有1子，但婚後一年多，就發現阿坤行蹤詭異，最後發現阿坤婚後沒多久就與小婷交往，時間長達7個月，並且以每2、3周一次的平率發生關係，誇張的是，小婷還要求阿坤離開家庭，導致阿坤差點離家。

小君認為，小婷從台大社會系畢業，卻無視她與阿坤的婚姻關係，也不顧她的幼子才剛出生，竟介入她的婚姻，嚴重侵害到她的配偶權，因此決定對小婷提告求償。

對此，小婷辯稱，她認識阿坤時並不知道阿坤已婚，且直到交往2個月後才向她坦承，但阿坤告訴她，自己的婚姻瀕臨破碎，無法跟小君相處，而她對於阿坤在婚姻中的處境有所不忍，並且相信阿坤給的愛情憧憬，以為阿坤想跟自己共築美好未來，才答應交往，而當她發現阿坤並沒有要積極處理婚姻關係後，也立刻與阿坤分手，不再糾纏。

小婷表示，縱使自己確實有侵害小君的配偶權，但也請法官考量，阿坤與小君的婚姻關係僅2年，且相處不睦，阿坤又與多人有親密關係，並非只有她破壞了小君的婚姻，再者，她初入社會，月入才2萬多，房租就要1萬等，請求法官減低賠償金額。

法官在審理時，勘驗小婷與阿坤的對話紀錄，以及小君所提出的性愛光碟，發現對話內容中含有女子的下體圖片，而小婷也不否認那就是自己，另外，小婷也坦承交往並性交，因此認定了小婷侵害小君配偶權。此外，法官認為，這整件事並非是小婷一人的錯，但因小君並未對阿坤誼並求償，法官審酌小婷的加害程度等，最後判她須賠償小君40萬元。

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