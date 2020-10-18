女信徒擲筊…竟黏神桌桌布「30hrs↑」！宜蘭東嶽廟曝：神明有指示

▲信徒擲筊，筊竟黏在神桌桌布上，廟方特地用金紙圍住保留神蹟。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一間香火鼎盛的東嶽廟16日發生一起離奇事件！一名女香客在擲筊時，其中一「筊」竟黏在神桌布上，甚至跟另一個筊呈現聖筊狀態，讓在場所有人嘖嘖稱奇，更離奇的是，這個筊一黏就超過30小時。對此，廟方表示，應是神明有特別指示，才會出現這種情況。

據了解，這名女香客16日到廟裡參拜，並向東嶽大帝擲筊問事，但沒想到，才擲第一筊，其中一個筊就黏在神桌布上，且當時桌布還在隨風飄逸，但筊就像上了膠一樣屹立不搖的黏著，讓在場所有人都嚇了一跳。

廟方表示，這應是神明有特殊指示，但女香客並未要求廟方協助詢問。此外，廟方為了保留神蹟，在筊旁用金紙圍住保護，但沒想到，這筊就這樣黏了超過30小時，也讓廟方相當驚訝。

對此，宜蘭大學博雅學部通識教育中心物理副教授朱達勇表示，「此現象的機率真的很小」，不過以科學角度來解釋，應是筊的表面粗糙，導致在擲筊過程中碰觸到桌布，而咬住桌布纖維，另個原因可能是因宜蘭天氣潮溼，導致筊表面的漆產生黏著力，因而黏在桌布上。

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