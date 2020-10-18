南華早報：解放軍東南沿海部署東風-17飛彈　為可能攻台做準備

▲東風-17超音速飛彈於去年10月1日的中共建政70周年國慶閱兵首度亮相。（圖／翻攝央視）

記者詹雅婷／綜合報導

南華早報消息人士透露，中國大陸東南沿海飛彈基地現已升級，部署射程較遠、更精準的「東風-17」（DF-17）超音速飛彈，取代東風-11和東風-15飛彈，為未來可能發生的侵台行動做準備。

報導指出，東風-17超音速飛彈於去年10月1日的中共建政70周年國慶閱兵首度亮相，最大射程2500公里，在台美關係升溫的同時，中國大陸東南沿海地區的飛彈部署更新，以東風-17超音速飛彈逐步取代部署幾十年的東風-11和東風-15飛彈。

▲東風-17常規導彈。（圖／記者任以芳攝）

加拿大《漢和防務評論》主編安德烈張（Andrei Chang）坦言，近年來衛星圖像顯示，福建及廣東的海軍陸戰隊及火箭部隊基地擴建，尤其在普寧市已部署新型彈道飛彈。

儘管安德烈張並沒有指明該款新型彈道飛彈確切型號，但他說，部分飛彈基地擴建規模程度翻倍，普寧市飛彈基地負責的是攻擊台灣南部，而東風-11和東風-15飛彈射程不夠遠，無法飛越台灣中央山脈擊中台東及花蓮的空軍基地，如今飛彈基地升級，「這都表明解放軍正加緊準備一場針對台灣的戰爭。」

安德烈張也提到，解放軍也部署俄製S-400「凱旋」（Triumf）防空飛彈系統，能探測並擊落600公里外的飛彈、無人機及戰機，且雷達系統複雜，範圍覆蓋整個台灣，防禦台灣空軍的襲擊行動。

文中提到，解放軍沿海防禦部署包含20個空軍部隊，也有匿蹤戰機殲-20（J-20）。此外，被視為在襲擊行動扮演關鍵角色的海軍陸戰隊，在13支編列部隊之中，有10支現正駐紮東南沿海；北京消息指出，該部隊總部自2017年以來就在廣東潮州，將會在攻擊台灣高雄海軍基地的行動中發揮作用。

▼共機近期不斷擾台。圖為中共運8反潛機。（圖／國防部提供）