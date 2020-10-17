女生都愛「幹話王」！講情話先淘汰…擇偶條件之一：超幽默哏又多

▲有幽默感的男生會受到女生喜歡。（示意圖／unsplash）

記者施怡妏／綜合報導

說話是一門藝術，許多女生找另一半，會希望對方有幽默感，聊天時不無聊也能增添許多樂趣，一名女網友表示，比起講甜言蜜語的男生，更喜歡講幹話的男生，不只有幽默感，講話也很有哏，她甚至說出擇偶條件「身高不用180公分，但是一定要會講幹話」。

原PO在「Dcard」上發文，對於油腔滑調講情話的男生很無感，反而是常講幹話的男生特別有吸引力，「直接增加人生色彩，因為有他們在真的好有趣」，但若要談論正經事時，對方也可以馬上切換模式，「這種互動模式最棒」，但要注意的是，開玩笑的尺度要拿捏好，不然可能一不小就會被討厭。

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▲網友們表示，幹話是人類語言藝術的展現。（示意圖／Pixabay）

貼文一出後，許多網友紛紛認同，「講幹話也是種藝術，幹話講得好的人腦筋動得快、接觸的東西多，整個人就很幽默很有sense」、「聊天就是要幹話啊，不然很無聊吧」、「講幹話的男生真的很加分」、「我擇偶條件就是可以像朋友一樣互相嘴砲」、「幹話是人類語言藝術的展現」、「可屁可穩重，一百分」。

但也有不少網友認為，「如果在講認真的事還在幹話，好感度直接扣一百分」、「我覺得幽默跟講幹話是兩回事」、「初期喜歡，長期討厭」、「我喜歡的幹話男孩們，怎麼最後都渣渣的」、「我以前很喜歡講幹話，但是後來覺得這會給人一種膚淺的感覺，而且可能會不被尊重，就沒什麼再講了」。

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