台灣人超愛去日本！究竟哪裡好？網曝關鍵主因：屌打東南亞

▲台灣人超愛去日本。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



實習記者周依儒／綜合報導

日本是全球觀光大國，更是台灣人出遊旅行的國家首選，除了購物方便外，美食和文化也深受國人喜愛。日前有網友在PTT上發文詢問，台灣人這麼愛去日本，時不時都會遇到認識的人，想知道日本到底哪裡吸引人了？對此不少網友出面回覆，甚至還點出其中一項台灣人特性，所以大家才這麼愛去日本。

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▲網友發文表示，日本到處都是台灣人，究竟哪裡吸引人？（圖／翻攝自PTT）



這名網友在PTT上發文詢問，「論國外旅遊，日本究竟是哪裡好？」，他表示許多台灣人出國的時候都毫不猶豫會選擇日本，但在飛機上、壽司店、旅館甚至同班JR列車上，都有可能遇到認識的台灣人，因此想知道相較於香港、韓國、東南亞和歐美來說，日本到底哪裡吸引人？

▲日本境內觀光客多由台灣、中國和南韓組成。（圖／Pixabay）



貼文一出後吸引不少網友回覆，「乾淨方便又近」、「自然人文景觀屌打香港韓國，費用便宜歐美很多，也沒有東南亞的語言隔閡」、「日本有漢字啊，台灣人就算英文文盲也看得懂」、「就是離台灣最近的已開發國家」、「你沒看歐美他們完全不懂日語也是擠著去日本好嗎」、「超商超市好逛，秋天賞楓冬天賞雪春天賞櫻，世界遺產多」、「近、衛生、交通、治安，就算不算便宜但至少花了錢能得到該有的服務，不太常有受騙上當的情況」。

除了日本自身吸引人的優點以外，不少網友也直指，「現在還有人敢去香港？」、「港澳能去的地方那麼少，而且香港跟台灣有87%像」、「泰國越南再近都還是差了一截」、「之前去東南亞雖然也是很好玩，但那裡的衛生交通真的讓人沒有很舒服」等等。

▲有網友點出泰國也不輸日本。（圖／達志影像／美聯社）



另外，也有網友特別點出，日本遊客有8成都來自中國、台灣和南韓，以亞洲觀光人數結構來看還是輸給中國、土耳其和泰國，但日本離台灣近、機票又便宜，出國旅遊就是吃吃喝喝和狂買，藥妝店和電器行都是中國人和台灣人掃貨，且最重要的一點是台灣人不喜歡戶外活動，因此東南亞的陽光沙灘比基尼對台灣人的吸引力不大，不然其實泰國的旅遊娛樂多元性是勝於日本的。