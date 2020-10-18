停火僅4分鐘！亞塞拜然再發射「大砲和火箭」轟炸亞美尼亞

▲亞美尼亞與亞塞拜然同意17日人道停火，但協議才生效4分鐘又起衝突。圖為亞塞拜然遭受轟炸後現場。（圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

亞美尼亞及亞塞拜然的人道停火協議才剛自凌晨0時（台灣時間凌晨4點）生效，卻又起衝突。亞美尼亞指控亞塞拜然違反協議，在0時4分再度主動攻擊，發射大砲及火箭。

Once again violating the humanitarian ceasefire, the enemy fired artillery shells in the northern direction from 00:04 to 02:45, and fired rockets in the southern direction from 02:20 to 02:45. — Shushan Stepanyan (@ShStepanyan) October 17, 2020

據《法新社》報導，亞美尼亞國防部發言人斯捷潘尼安（Shushan Stepanyan）凌晨發推特指稱，「敵方在凌晨0時4分至2時45分在北方發射大砲，並在2時20分至2時45分在南方發射火箭。」目前為止，亞塞拜然尚未回應此一指控。

亞美尼亞及亞塞拜然17日在俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）的電話調停下，宣布將在已發生3週激烈衝突納哥諾卡拉巴克地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡地區）停火，早前的爭鬥成超過700人死傷，但停火協議卻在4分鐘內再次被打破。