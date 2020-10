停火僅4分鐘！亞塞拜然再發射「大砲和火箭」轟炸亞美尼亞

▲亞美尼亞與亞塞拜然同意17日人道停火,但協議才生效4分鐘又起衝突。圖為亞塞拜然遭受轟炸後現場。(圖/路透)



實習記者陳妙津/綜合報導

亞美尼亞及亞塞拜然的人道停火協議才剛自凌晨0時(台灣時間凌晨4點)生效,卻又起衝突。亞美尼亞指控亞塞拜然違反協議,在0時4分再度主動攻擊,發射大砲及火箭。

Once again violating the humanitarian ceasefire, the enemy fired artillery shells in the northern direction from 00:04 to 02:45, and fired rockets in the southern direction from 02:20 to 02:45.