最愛「九叔」林正英哪部殭屍片？答案竟一面倒　影迷憶經典台詞

▲林正英英年早逝，得年44歲。（圖／翻攝港片《殭屍先生》）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友發問，各位最喜歡「英叔」林正英哪一部殭屍片？結果答案一面倒，許多人認為每一部都是經典。有人則形容自己最愛的電影是「喪事喜事在海邊出現」，結果馬上被猜出答案。

原PO近日在「靈異公社」臉書社團發文，引起熱烈討論。許多網友留言，「只有小朋友才做選擇。。。我都喜歡」、「每部都經典」、「只要有九叔的都愛啊」、「每部都喜歡，看N遍都不膩」、「謝謝正英叔叔陪伴我跟大家長大，我們永遠懷念你，只要是正英阿叔的電影都是經典好看」、「電影只要有九叔，電影台每播必看一定看，超級懷念。」

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▼《新暫時停止呼吸》中鬼娶親的橋段讓很多人忘不了。（圖／翻攝港片《新暫時停止呼吸》）

也有人提到自己最愛的電影是「 喪事喜事在海邊出現的那部」，結果馬上被猜出是有「鬼娶親」的《新暫時停止呼吸》。有人也回憶林正英在片中的經典台詞，像是《殭屍道長》的「這個穴沒用了」、「人最怕三長兩短，香最忌兩短一長。」

林正英早年在邵氏影業擔任特技演員和武術指導，在1982年的電影《敗家仔》中，他以巧妙的詠春功夫，獲香港電影金像獎最佳動作指導獎；但他真正大紅大紫，也是從1985年的《殭屍先生》開始，並獲得金像獎最佳男主角提名，從此成為「道長」角色的不二人選。不過，他也長年受到肝癌所苦，於1997年在聖德肋撒醫院去世，得年44歲。