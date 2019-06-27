林正英粉絲？學士服黑＋黃配色激似「殭屍道長」　網友：背把桃木劍就完美啦





▲廈門工學院學士服遭網友吐槽根本道士服。（圖／翻攝自微博@李嘉明同學、@廈門城新鮮事）



大陸中心／綜合報導



中式垂簾、傳統刺繡圖騰以及中國結樣式的盤扣，這套據稱歷時一年精心設計的學士服，讓拿到服裝的學生越看越不對勁，直呼「黃色款也太像道袍了吧。」近日廈門工學院學生在微博PO出自家學校原創學士服照片，特別的配色加上中西合併的設計，吸引大批網友熱議，紛紛留言吐槽「就差個桃木劍跟羅盤了」。







▲網友還惡搞P圖加上桃木劍以及已逝演員林正英的人臉。（圖／翻攝自微博@李嘉明同學）

據《封面新聞》報導，設計出這款學士服的工學院文化創意工作坊回應，「這款學士服的設計融入了許多「難以被外行人理解」的中式元素，在網路上被說照片看起來很奇怪，其實是因為光線的問題，不接受惡意中傷，但會吸納合理意見進行改進。」從照片中可看出，這款學士服改變許多與傳統學士服的設計，將原本的帽式改成披肩式，扣子也改為中國結樣式的盤扣，並在衣服上加上了傳統圖騰，這些傳統元素的加入，讓整體的設計呈現出「中國風」風格的中式學士服。







▲商科的學士服也遭網友吐槽像壽衣。（圖／翻攝自微博@啵啵七哟）

不過對於這套學士服別出心裁的設計與配色，許多網友都不買帳紛紛吐槽，「記得袁世凱登基就是穿這身」、「背把桃木劍就完美啦」、「設計師絕對是林正英的終極粉絲」、「再配上鈴噹」、「這個穿上台的話，要兩手伸直蹦著蹦著上去才完美」、「學士服...登位服吧」、「因授予狀元、榜眼、探花、進士等學位」、「顏色嚇人、款式嚇人、又土又嚇人」。



但也有另一派的學生護航，認為學校的初衷是好的，要多包容原創性，調侃可以，但是請大家不要侮辱和詆毀，應多提供些建設性的意見，而不是一昧的抨擊創作者的理念。

