女兒起床上廁所目睹爸殺媽　汐止男一起悶死2女：爸爸對不起妳！

圖文／鏡週刊

2006年4月11日凌晨，新北市汐止區發生一起瓦斯中毒事件，造成母女3人死亡。事後該凶宅靈異事件頻，加上種種巧合，案件重啟調查，才再2年後揭露這起人夫為護姦情殺妻女的命案。

小三蘇女向警方坦承，她因不滿元配將婚外情告訴自己的丈夫，指使張男聯手策劃殺妻。2006年3月，張男帶著蘇女及她的兒子驅車前往屏東，透過友人牽線購買乙醚，3人還順道至墾丁遊玩，共享「天倫之樂」。北上之後，張、蘇還買了隻寵物鼠測試，不到30秒，寵物鼠便倒地不起。

然而，萬事俱備的張男卻遲未下手殺妻。案發前1日，蘇女質問張：「東西都準備好了，為何不行動？」2人還因此起了口角，蘇再次以分手作為要脅，甚至告訴張：「若不行動，就不要再來找我！」受不了刺激的張因此決定動手。

同年4月11日凌晨，張男穿著雨衣避開監視器，帶著繩梯從屋頂垂降到15樓自家陽台，為了證明自己深愛蘇女，他全程戴上藍牙耳機與蘇通話，讓對方透過手機直播「聲」歷其境。

潛入屋內的張見妻子熟睡，拿起沾滿乙醚的毛巾悶住她的口鼻，她一度驚醒掙扎，但隨著藥效發作，漸漸失去意識，張見狀拿起枕頭，順勢摀住蔡的口鼻，將她悶死。蘇女接受警方偵訊時也坦承知道這段殺人過程，說：「我有從手機隱約聽到她掙扎的喘息聲。」

沒想到張男12歲的長女這時剛好起床上廁所，目睹爸爸殺死媽媽。張一時心慌，以同樣的手法悶死長女，因為長女掙扎、哭喊，又吵醒了8歲的幼女。蘇女告訴警方，當時張先說了一句：「爸爸對不起妳！」之後就聽見殘忍的殺人實況，蘇表示曾勸阻張，但他擔心行跡敗露，還表示：「女兒也沒人照顧了，乾脆讓她們跟媽媽一起走好了。」心一狠便將2個女兒一併悶死。

承辦員警林佑裕告訴本刊，檢警事後將張男帶回命案現場，他只承認殺妻，卻矢口否認殺害小孩，但張似乎沒辦法原諒自己，雖然大喊：「女兒不是我殺的！」卻跪地痛哭，久久不能自已，原來張很疼愛女兒，是大家眼中的好爸爸，直到上了法院，才坦承殺了2位最愛的女兒。

犯下殺害妻女3人重罪的張男，6度被判死刑，最高法院最後認定他殺死2個女兒是臨時起意，有可教化的可能，將他改判處無期徒刑定讞，至於蘇女因轉汙點證人，獲判10年定讞，現已出獄。



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