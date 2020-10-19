　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女兒起床上廁所目睹爸殺媽　汐止男一起悶死2女：爸爸對不起妳！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

張姓人夫先用乙醚迷昏妻子，再用枕頭活活將她悶死。

圖文／鏡週刊

2006年4月11日凌晨，新北市汐止區發生一起瓦斯中毒事件，造成母女3人死亡。事後該凶宅靈異事件頻，加上種種巧合，案件重啟調查，才再2年後揭露這起人夫為護姦情殺妻女的命案。

死者（左）曾與2個女兒一同慶生（小女兒被蛋糕擋住），無奈最後共赴黃泉。（東森新聞提供）

小三蘇女向警方坦承，她因不滿元配將婚外情告訴自己的丈夫，指使張男聯手策劃殺妻。2006年3月，張男帶著蘇女及她的兒子驅車前往屏東，透過友人牽線購買乙醚，3人還順道至墾丁遊玩，共享「天倫之樂」。北上之後，張、蘇還買了隻寵物鼠測試，不到30秒，寵物鼠便倒地不起。

然而，萬事俱備的張男卻遲未下手殺妻。案發前1日，蘇女質問張：「東西都準備好了，為何不行動？」2人還因此起了口角，蘇再次以分手作為要脅，甚至告訴張：「若不行動，就不要再來找我！」受不了刺激的張因此決定動手。

教唆情夫殺妻的蘇女（左），因轉為汙點證人，獲輕判10年徒刑定讞。（東森新聞提供）

張姓人夫最後被法院認定有教化的可能，判處無期徒刑定讞。（東森新聞提供）

同年4月11日凌晨，張男穿著雨衣避開監視器，帶著繩梯從屋頂垂降到15樓自家陽台，為了證明自己深愛蘇女，他全程戴上藍牙耳機與蘇通話，讓對方透過手機直播「聲」歷其境。

潛入屋內的張見妻子熟睡，拿起沾滿乙醚的毛巾悶住她的口鼻，她一度驚醒掙扎，但隨著藥效發作，漸漸失去意識，張見狀拿起枕頭，順勢摀住蔡的口鼻，將她悶死。蘇女接受警方偵訊時也坦承知道這段殺人過程，說：「我有從手機隱約聽到她掙扎的喘息聲。」

沒想到張男12歲的長女這時剛好起床上廁所，目睹爸爸殺死媽媽。張一時心慌，以同樣的手法悶死長女，因為長女掙扎、哭喊，又吵醒了8歲的幼女。蘇女告訴警方，當時張先說了一句：「爸爸對不起妳！」之後就聽見殘忍的殺人實況，蘇表示曾勸阻張，但他擔心行跡敗露，還表示：「女兒也沒人照顧了，乾脆讓她們跟媽媽一起走好了。」心一狠便將2個女兒一併悶死。

承辦員警林佑裕告訴本刊，檢警事後將張男帶回命案現場，他只承認殺妻，卻矢口否認殺害小孩，但張似乎沒辦法原諒自己，雖然大喊：「女兒不是我殺的！」卻跪地痛哭，久久不能自已，原來張很疼愛女兒，是大家眼中的好爸爸，直到上了法院，才坦承殺了2位最愛的女兒。

犯下殺害妻女3人重罪的張男，6度被判死刑，最高法院最後認定他殺死2個女兒是臨時起意，有可教化的可能，將他改判處無期徒刑定讞，至於蘇女因轉汙點證人，獲判10年定讞，現已出獄。


更多鏡週刊報導
【直播殺妻護姦情】命案卷宗飄詭異茉莉香　檢破渣夫直播悶殺妻女
【直播殺妻護姦情1】深夜外送便當到社區　管理員驚揭鬼來電
【直播殺妻護姦情2】檢警進凶宅就卡陰　被害3母女冤靈頻現身

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
女兒起床上廁所目睹爸殺媽　汐止男一起悶死2女：爸爸對不起妳！
快訊／板橋大漢橋「尖峰時段」車禍！引道塞爆…機車停滿整座橋
快訊／恐怖兇手捉到了！高雄男死神鐮刀砍頭奪命...刀猛見骨
快訊／汐止要道「北山大橋」事故！交通全癱瘓　網哀號：卡了40
網美圈7成都在賣！10萬網紅揭報價單黑幕　「頂級土豪SOP」
快訊／18歲無照男撞進三重烤鴨店　渾身酒氣「大字型」躺店門口
上兵跑3000m超過15分鐘！現場求情…士官長「碼表歸零」報
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／嘉義番路鄉鐵皮屋深夜火警！　獨居老人逃生不及葬火海

恐怖兇手捉到了！高雄男死神鐮刀砍頭奪命...血債血償？刀猛見骨

快訊／18歲無照男撞進三重烤鴨店　渾身酒氣「大字型」躺門口裝死

準司法官宿舍偷拍男室友還誤傳群組！學生白眼大爆料　下場出爐

女兒起床上廁所目睹爸殺媽　汐止男一起悶死2女：爸爸對不起妳！

汐止三屍凶宅母女冤靈頻現身　檢警一進去就卡到：3人怨念非常深

汐止3屍！他直播殺妻女給小三聽　一股「詭異茉莉香」成破案關鍵

只差一點！嘉義獨居翁倒門口葬身火窟　兒：曾勸爸爸搬來一起住

高雄大樓凶殺案！他遭鎌刀猛砍好幾刀身亡　住戶：血都乾了

聯結車司機昏倒「右側癱瘓」討賠2815萬　僅獲判8.7萬理由曝光

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

常折手指會害手變粗、關節發炎？ 專家破解迷思：指頭粗度是天生的

鄭容和看Jessi「比劃牛奶」瞬間當機！　全昭旻指定PK他「先補口紅」ＸＤ

盧廣仲搭Uber飆唱《刻在我心底的名字》！　塞車太久連唱4首…司機認出本人好驚喜

清潔劑擠太多？綁上秒控制用量　束帶「4個實用妙招」省錢又便利

72歲伯「賣700萬房」娶25歲妻！　高調PO文遭買主打臉：只花55萬

快訊／嘉義番路鄉鐵皮屋深夜火警！　獨居老人逃生不及葬火海

恐怖兇手捉到了！高雄男死神鐮刀砍頭奪命...血債血償？刀猛見骨

快訊／18歲無照男撞進三重烤鴨店　渾身酒氣「大字型」躺門口裝死

準司法官宿舍偷拍男室友還誤傳群組！學生白眼大爆料　下場出爐

女兒起床上廁所目睹爸殺媽　汐止男一起悶死2女：爸爸對不起妳！

汐止三屍凶宅母女冤靈頻現身　檢警一進去就卡到：3人怨念非常深

汐止3屍！他直播殺妻女給小三聽　一股「詭異茉莉香」成破案關鍵

只差一點！嘉義獨居翁倒門口葬身火窟　兒：曾勸爸爸搬來一起住

高雄大樓凶殺案！他遭鎌刀猛砍好幾刀身亡　住戶：血都乾了

聯結車司機昏倒「右側癱瘓」討賠2815萬　僅獲判8.7萬理由曝光

16顆核導彈險爆！英中尉潛艇交班　組員傻眼：喝超醉還抱烤肉來吃

北捷常客回饋金自動加值有效期延至1年！　下載APP簡訊提醒不怕忘

快訊／板橋大漢橋「尖峰時段」車禍！引道塞爆…機車停滿整座橋

道勇G7創歷史！「殊死戰」都派菜鳥先發　大聯盟史上首次

瘋電影／海霧　殺人蟹橫行大海　

價差7000元！iPhone 11、12該換哪代　網曝「3關鍵」：別猶豫

快訊／汐止要道「北山大橋」事故！交通全癱瘓　網哀號：卡了40分鐘

野生何妤玟、大隸現蹤信義區「約會畫面曝光」！　她素顏甜喊：好開心

快訊／嘉義番路鄉鐵皮屋深夜火警！　獨居老人逃生不及葬火海

恐怖兇手捉到了！高雄男死神鐮刀砍頭奪命...血債血償？刀猛見骨

「對向車閃燈」先別生氣！ 看懂現省3600...網嘆:快失傳了

社會熱門新聞

基隆男在友人面前「癱軟倒沙發亡」！妻奔醫院崩潰

上兵跑3000m超過15分鐘！士官長「碼表歸零」報過關

嘉義女火場救兒成焦屍！鄰居還原現場：哭得好可怕

高雄大樓凶殺案！他遭鎌刀猛砍數刀亡　住戶：血都乾了

新北警連開11槍　惡匪衝撞逃逸

網拍老闆娘墜15樓亡　閨蜜目睹全程崩潰

摩鐵吸笑！她慘遭3男性侵…閨蜜目睹全程

18歲無照男飄移失敗　撞進烤鴨店下車躺地

汐止3屍！他直播殺妻女給小三聽　「茉莉香」成破案關鍵

女兒上廁所目睹爸殺媽　汐止男一起悶死2女：爸爸對不起妳

司機半癱討賠2815萬　僅獲判8.7萬

快訊／台北男車內離奇亡！民眾經過一看嚇傻

恐怖兇手捉到了！高雄男死神鐮刀砍頭奪命

高屏溪大火毀棲地　黑面琵鷺恐逃離

更多熱門

相關新聞

快訊／要道「北山大橋」事故！汐止交通全癱瘓

快訊／要道「北山大橋」事故！汐止交通全癱瘓

新北市汐止連結南港的北山大橋今（19日）上午7時許發生車禍，由於適逢上班尖峰車潮，原本車流量就相當大的大同路瞬間回堵逾2公里，車流一度塞到汐科站段，汐止網友也紛紛哀號，「塞到美叮美噹（台：動彈不得），汐科站還沒到中興路（距離約1km），已經開了近30分鐘！」

準司法官宿舍偷拍男室友還誤傳群組！　下場出爐

準司法官宿舍偷拍男室友還誤傳群組！　下場出爐

汐止三屍凶宅母女冤靈頻現身　檢警：3人怨念非常深

汐止三屍凶宅母女冤靈頻現身　檢警：3人怨念非常深

汐止3屍！他直播殺妻女給小三聽　「茉莉香」成破案關鍵

汐止3屍！他直播殺妻女給小三聽　「茉莉香」成破案關鍵

擁1000支股票！他34年全靠「股東優惠券」搞定

擁1000支股票！他34年全靠「股東優惠券」搞定

關鍵字：

鏡週刊汐止

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

《我的婆婆》她消失17集終於出現！　「揭女兒身世」逼哭網友

即／3夾擊！豪大雨彈又炸4縣市

象魚自殺幫擋煞？動保處揭4致死關鍵

基隆男在友人面前「癱軟倒沙發亡」！妻奔醫院崩潰

退貨遠征隊換Lovelyz粉黑服！網笑華莎穿錯

婚宴全是「蛋花湯+蛋炒飯」！新娘氣哭：每桌2萬

Roots外套「28折變750元」　大媽掃光30件

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

建中怪物6塊腹肌私照曝　網友暴動

羅志祥「拒接新節目」坤達補位！

上兵跑3000m超過15分鐘！士官長「碼表歸零」報過關

想當最美新娘　正妹抽脂抽到死

新北重機哥被起底　跑山狂跨越雙黃線

鬥死炩妃成大贏家！穎妃「後宮孤苦39年」乾隆超嫌棄

男友手機出現「駕駛座肉色照」！她第六感警報響起

更多

最夯影音

更多
餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝

餐廳前被撞...彰化兄妹「省吃鴨肉飯」 霸氣男幫買單！二寶媽淚：向您道謝
高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

高血壓、脂肪肝、白內障全消失 7旬嬤臥床20年靠健身改變人生！

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

炎亞綸搭孟耿如喊話黃子佼：借我扶一下　曾之喬提醒范少勳「不要變胖喔」

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

不想害人！聯結車駕駛途中暴斃　最後用盡力氣「自撞護欄」停下

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

騎百萬重機遭酒駕小客車撞飛！　他出面還原經過：減速還被撞

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面