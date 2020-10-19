汐止3屍！他直播殺妻女給小三聽　一股「詭異茉莉香」成破案關鍵

圖文／鏡週刊

14年前，新北市發生一起人夫悶殺妻女3人，並透過手機讓小三「聲」歷其境的驚悚命案。案發後，人夫將現場布置成瓦斯中毒假象、順利逃脫，雖然凶手的岳母表示，女兒託夢說遭丈夫殺害，檢警也在死者體內驗出麻醉藥物乙醚成分，但苦無他殺的直接證據，案子因此延宕近2年。

直到新任檢察官整理3百多件卷宗時，意外聞到一股茉莉香味，循著氣味找出此案卷宗詳閱後，認為疑點重重，決定重啟調查，最後順利緝凶。巧合的是，林宏松在現場發現，死者房間放了一罐精油，而精油的味道正是當初他在卷宗上聞到的茉莉香味。

2006年4月11日凌晨，新北市汐止區某大樓突然瀰漫濃濃的瓦斯味，住戶通報警消處理，消防人員到場發現氣味從15樓某戶傳出，破門而入後驚見一名女子與一對12歲、8歲的幼女陳屍臥房，3人無外傷，家中也無遭侵入的跡象，加上現場爐火未關、門窗緊閉，因此研判是瓦斯中毒意外。

法醫相驗雖發現死者體內殘留麻醉藥物乙醚成分，但檢警查無他殺的直接證據，加上死者丈夫張男案發後前往中國大陸工作，案情因此陷入膠著，懸宕近2年，最後竟因一股「茉莉香味」重見天日，讓死者得以瞑目。

時任刑事警察局偵四隊隊員的林佑裕告訴本刊，案發近2年後，檢察官林宏松剛上任，某日，他在辦公室整理前手留下的3百多件卷宗，突然一股茉莉香味撲鼻而來，他循香味找到母女3人命案的卷宗，詳閱之後，認為案情有問題，決定重啟調查。

檢警抽絲剝繭，認定死者蔡女的丈夫張男及前鄰居蘇女涉有重嫌，但張男在中國工作，檢警只好約談蘇女，案情也終於露出曙光。林佑裕告訴本刊：「蘇女不太說話，當時我們手上的證據也不太夠，只能旁敲側擊。」警方多次測謊，試圖突破蘇的心防，但成效不佳，直到檢警提出可讓她轉為汙點證人、減輕刑期，蘇猶豫了一會兒後，才將命案始末娓娓道來。

原來，死者蔡女發現丈夫張男與已婚鄰居蘇女外遇，蔡女打電話要蘇女老公「管好自己的老婆」，蘇女對蔡女懷恨在心，多次慫恿張男殺妻証明2人「堅定的愛情」，甚至以分手作威脅，2人因此共同計畫殺蔡女。

張男按照計畫殺死妻子蔡女，並透過手機讓小三「聲」歷其境，讓蘇女掌控現場情況，後因擔心行跡敗露，張男將12歲、8歲的女兒一併殺害，再打開瓦斯故佈疑陣，製造瓦斯中毒意外假象，但法網恢恢，最終張男與蘇女還是逃不過法律制裁，付出慘痛代價。

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