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追劇空檔踏步運動！南投女才踏1步　「啪」一聲癱軟在地…原因曝光

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▲▼南投女子原地踏步竟踏斷腳筋。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲南投女子原地踏步竟踏斷腳筋。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／南投報導

原地踏步竟然會踏段腳筋！南投一名35歲趙姓女子在家追劇時，利用空檔起身想原地踏步做做運動，沒想到踩下第一步就感覺到「啪」的一聲，一陣抽痛後隨即無力而摔倒在地站不起來，腳掌久久無法使喚，就醫後才發現是右腳阿基里斯腱斷裂，讓她苦不堪言。

趙女的主治醫師南投基督教醫院骨科沈泰杉醫師表示，當時趙女是由急診轉入，經檢查後發現是阿基里斯腱斷裂，也就是俗稱的斷腳筋，但光靠X光片不容易判斷，一般得再從外觀與韌帶理學反射動作去判定，通常患者會先以石膏固定等候手術治療，且不得再嘗試使喚腳掌，否則腳筋將會越縮越高而增添手術難度。

沈泰杉表示，趙女的阿基里斯腱修補縫合手術相當成功，但在手術過程中發現趙女的腳筋斷裂面異常整齊，非刃器所傷的斷裂面竟會如此整齊，而斷掉的原因竟是簡單的原地抬腳運動，行醫這麼久很少遇到。

沈泰杉提到，後腳筋斷裂原因有很多，鈍、刃器撞擊、高張力運動、長期慢性發炎等等，都有可能造成腳筋斷裂，而其中鈍器撞擊最常見的如「遭大賣場推車撞擊、小孩遭腳踏車後輪捲入」，也有「惡作劇趁前方抬腳時故意踢其後腳筋」等案例。

對此，沈泰杉表示，雖然成功完成手術，但腳筋畢竟不會像原裝一樣強韌，且事後還會有一段很長的復健路要走，而他也提醒，若要預防阿基里斯跟腱斷裂，就必須得在運動前確實做好暖身及伸展運動，特別是在冬天時更需要做，若感覺後腳跟有腫脹痠痛感，可能是出現炎症反應，只要配合醫師治療並且好好休息，就能夠恢復健康。

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